EU công bố cảnh báo mới đối với Serbia

Serbia sẽ cần phải trừng phạt Nga để có thể gia nhập EU, Ủy viên Mở rộng Châu Âu Marta Kos cho biết.

Bà Marta Kos đã làm rõ điều kiện đó chỉ vài ngày sau khi phong trào Danh sách Sinh viên thuộc phe đối lập của Serbia giành được 52,5% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, đánh bại cựu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Mặc dù thừa nhận thất bại, ông Vucic đã cảnh báo về áp lực tái diễn từ EU đối với Serbia trong việc áp đặt các hạn chế kinh tế đối với Nga, điều mà ông đã liên tục từ chối vì dẫn chiếu đến các mối quan hệ thương mại và văn hóa then chốt.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền hình Ba Lan TVP World mới đây, bà Kos đã được hỏi liệu Serbia có thể trở thành thành viên EU hay không nếu quốc gia này cũng kiềm chế áp đặt các hạn chế đối với Nga. EU đã đưa ra 22 gói trừng phạt chống lại Nga kể từ tháng 2/2022.

Bà đã trả lời bằng cách nói rằng EU yêu cầu "sự hài hòa chiến lược" từ các thành viên EU tiềm năng như một phần của quá trình xem xét trước khi gia nhập.

Ủy viên này cho biết: "Có lẽ, sẽ không thể" cho một quốc gia gia nhập khối nếu quốc gia đó "không hài hòa với chúng tôi về... chính sách đối ngoại và chính sách an ninh, nghĩa là cùng nhau đấu tranh chống lại Nga", đặc biệt là khi nói đến cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, bà Kos nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu nói chuyện với chính phủ mới của Serbia. Vì vậy, đầu tiên, họ sẽ phải có một chính phủ mới và sau đó chúng tôi sẽ xem chúng tôi có thể di chuyển trong lĩnh vực này hay không".

Hiện chưa có sự chắc chắn về chương trình nghị sự của Danh sách Sinh viên liên quan đến các lệnh trừng phạt Nga.

Một trong những đại diện của phong trào này, giáo sư đại học Jovo Bakic, đã phát biểu với RT Balkan vào đầu tuần này rằng, các thành viên của phong trào "tôn trọng Nga với tư cách vừa là một cường quốc vừa là đối tác quan trọng về mặt lịch sử và trong nhiều trường hợp, là bên bảo hộ của chúng tôi."

Bất kỳ hạn chế nào do "Serbia nhỏ bé" áp đặt sẽ ít có tác động đến Nga, nhưng sẽ "rất tồi tệ về mặt biểu tượng" đối với Serbia, ông Bakic tranh luận.

Tuy nhiên, ứng cử viên hàng đầu của phong trào Danh sách Sinh viên, Ilija Srdanovic đã không loại trừ một cách rõ ràng việc xem xét lại sự từ chối lâu nay của Serbia đối với việc trừng phạt Nga trong một cuộc phỏng vấn với RFE/RL.

Khi bị dồn ép về vấn đề này, ông cho biết chính sách đối ngoại nên do "các công dân Serbia quyết định" thay vì một lãnh đạo duy nhất của một "nhóm người rất nhỏ" trong chính phủ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng duy trì các mối quan hệ cùng có lợi với Serbia dưới sự lãnh đạo của phong trào Danh sách Sinh viên. Ông nói thêm: "Như bạn đã biết, cần phải có 2 người mới có thể khiêu vũ tango".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích "cách thức độc đoán, không thẳng thắn" mà EU đã cố gắng tạo ra sự chia rẽ giữa Nga và Serbia.

Bà nhấn mạnh, buộc Serbia tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga "không đơn thuần là một cử chỉ chính trị... Điều đó có nghĩa là Serbia về mặt hiệu quả sẽ tự bắn vào chân mình bằng cách ngừng nhận các nguồn cung cấp năng lượng của chúng tôi và không thể bán hàng hóa của chính mình cho chúng tôi."