Tờ báo Đức ngày 30/10/2026, đã có bài viết phê bình giới lãnh đạo ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) vì đã đứng ngoài tiến trình tiếp xúc với Nga xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy chủ động đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin.

Berliner Zeitung cho rằng, bà Kaja Kallas đã trở thành sai lầm lớn nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu (EU). Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà không có động thái đáng kể nào nhằm thiết lập các kênh liên lạc với Nga.

Trong khi Kallas đứng ngoài tiến trình ngoại giao, lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã chủ động liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về những khả năng chấm dứt xung đột Ukraine.

Bài báo dẫn lời Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết: “Trong suốt 4 năm qua, EU không có nổi một lời đề nghị với Nga, cũng không có một kế hoạch nào”.

Theo đánh giá của Berliner Zeitung, Kallas hiện không được xem là một nhân vật có vai trò đáng kể trong tiến trình đàm phán, dù là tại Nga, Mỹ hay Trung Quốc.

Bà cũng không được kỳ vọng sẽ tham gia các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi.

Bài viết đồng thời nhắc lại những phát biểu gây tranh cãi của Kallas trong thời gian đứng đầu cơ quan ngoại giao EU.

Bà này đã từng tuyên bố Nga đã tiến hành 19 cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác trong vòng 100 năm qua và phát biểu này đã bị phía Nga chỉ trích là “thể hiện cách nhìn phiến diện về lịch sử”.

Hồi tháng 9 năm ngoái, người đứng đầu giới ngoại giao EU còn tỏ ra ngạc nhiên khi biết Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, khiến ngay cả một số chính trị gia châu Âu cũng tỏ ra bất ngờ.

Ngoài những tranh cãi về chính sách đối ngoại, quan hệ giữa Kallas và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen được cho là đang xấu đi rõ rệt, bất kể việc ngay cả vị nữ Chủ tịch EC cũng chẳng có nỗ lực đáng kể nào để thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.