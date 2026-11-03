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Lãnh tụ Tối cao Iran trao quyền cho chính phủ đàm phán với Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Iran cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã trao "quyền hạn" cho chính phủ đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Ngày 2/11, truyền thông đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei chính thức trao quyền cho Chính phủ đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua với Mỹ.

“Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Về phương diện này, Lãnh tụ Tối cao cũng đã trao một số quyền hạn nhất định cho chính phủ”, ông Pezeshkian cho hay.

Lãnh tụ Tối cao Iran trao quyền cho chính phủ đàm phán với Mỹ- Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Đồng thời, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran sẽ không đầu hàng trước mối đe dọa từ Mỹ và tiếp tục giữ vững lập trường trước những gì mà Tehran mô tả là “lời dối trá, phóng đại” từ kẻ thù.

Thông tin trên được công bố ngay sau khi Bộ Ngoại giao Iran thông báo họ đang trao đổi thông điệp với Washington thông qua trung gian hòa giải.

Cùng thời điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei khẳng định Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện do Iran đưa ra. Vệc rút ngắn thời gian sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz từ 1 tuần xuống còn 2 ngày cho thấy thiện chí rõ ràng của Iran về hòa giải.

“Nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của chúng tôi, eo biển Hormuz sẽ được mở lại và các cuộc đàm phán sẽ được nối lại”, ông Araqchi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn IRNA của Iran.

Ông Baqaei cũng khẳng định Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp liên quan thông qua trung gian. Tuy nhiên, lộ trình khôi phục đàm phán chính thức giữa 2 nước không được đề cập.

Về phía Mỹ, hôm 31/10, Tổng thống Donald Trump cho hay các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng ông cho rằng Tehran không đáng tin cậy.

“Họ không đáng tin cậy lắm. Họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui”, ông Trump nhấn mạnh và cho biết Washington sẽ chờ xem Iran có thực sự muốn đạt được thỏa thuận hay không.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
mỹ, iran

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