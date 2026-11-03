Bangladesh: Biểu tình ngành may mặc bùng nổ, 500 nhà máy đóng cửa

Các cuộc đụng độ mới đã bùng phát tại Bangladesh hôm 2/11, giữa công nhân may mặc và cảnh sát, sau khi một cuộc đình công đòi tăng lương hôm 31/10, khiến hơn 500 nhà máy phải đóng cửa. Sự việc làm ảnh hưởng đến 1 triệu việc làm và làm dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn trong các lô hàng gửi tới khách hàng nước ngoài.

Ngành may mặc sẵn là xương sống của ngành xuất khẩu của quốc gia Nam Á này, tạo ra 39 tỷ USD doanh thu hàng năm. Quốc gia này chỉ đứng sau Trung Quốc về xuất khẩu trang phục toàn cầu và là công xưởng sản xuất chính cho bán lẻ thị trường đại chúng.

Công nhân ngành may mặc đang yêu cầu mức lương hàng tháng là 30.000 taka (241 USD), nhiều hơn gấp đôi mức lương hiện tại của họ là khoảng 13.000 taka, bà Kalpona Akter thuộc Trung tâm Đoàn kết Công nhân Bangladesh được một trang tin tức địa phương trích dẫn lời cho biết.

Các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực khi công nhân xuống đường và phá hoại các phương tiện. Cảnh sát đã bắn hơi cay giải tán họ.

Chính phủ đã thông báo thành lập một hội đồng tiền lương để xem xét các yêu cầu của công nhân sau một cuộc họp nội các khẩn cấp hôm 31/10. Tuy nhiên, điều đó đã không thể xoa dịu được các công nhân, họ nói rằng cuộc bãi công cũng là về chi phí sinh hoạt gia tăng và lạm phát cao.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Bangladesh đã tăng lên 8,34% vào tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 6.

Ngành này chiếm 80% hàng hóa xuất khẩu của Bangladesh, sử dụng gần 4 triệu công nhân và đóng góp khoảng 10% vào tổng sản phẩm quốc nội.

Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bangladesh, chiếm gần một nửa số lô hàng của quốc gia này, tiếp theo là Mỹ, người mua cá nhân lớn nhất, chiếm khoảng 1/5.

Các cuộc biểu tình đã bùng nổ vào thời điểm ngành may mặc của Bangladesh đang đối mặt với một loạt thách thức. Xung đột ở Trung Đông và khủng hoảng năng lượng hệ quả đã đẩy ngành này đến bờ vực, với chi phí nhiên liệu và vận chuyển cao hơn cũng gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy.

Các chuyên gia Bangladesh đã cảnh báo việc tăng lương đáng kể sẽ làm tăng chi phí sản xuất, thu hẹp lợi nhuận xuất khẩu và làm yếu đi tính cạnh tranh về giá.

Những nỗ lực của Ấn Độ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ so với các nhà xuất khẩu khác cũng làm ngành may mặc Bangladesh lo lắng.

Theo RT