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Ông Trump úp mở động thái chưa từng có với Iran trước thềm bầu cử

| | Tài chính quốc tế

Chỉ cách ít tiếng trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức diễn ra tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump bất ngờ phát đi tín hiệu mới về cuộc xung đột với Iran.

Ngày 2/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran là khả thi sau khi Tehran tiết lộ thông tin về cuộc đàm phán gián tiếp với Washington và đề nghị mở lại eo biển Hormuz với những điều kiện nghiêm ngặt.

“Giá dầu đang giảm mạnh, giảm gần 10 USD/thùng, một kỷ lục, bởi vì mọi người cảm thấy sẽ không còn xảy ra xung đột với Iran. Iran muốn một thỏa thuận càng sớm càng tốt. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!”, ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hôm 31/10, Tổng thống Trump cũng cho rằng cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp và Tehran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng ông cho rằng Tehran không đáng tin cậy.

“Họ không đáng tin cậy lắm. Họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui”, ông Trump nhấn mạnh và cho biết Washington sẽ chờ xem Iran có thực sự muốn đạt được thỏa thuận hay không.

Thông báo trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và cùng thời điểm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei chính thức trao quyền cho Chính phủ đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ.

“Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Về phương diện này, Lãnh tụ Tối cao cũng đã trao một số quyền hạn nhất định cho chính phủ”, ông Pezeshkian cho hay.

Đồng thời, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran sẽ không đầu hàng trước mối đe dọa từ Mỹ và tiếp tục giữ vững lập trường trước những gì mà Tehran mô tả là “lời dối trá, phóng đại” từ kẻ thù.

Hiện tại, Washington đang cân nhắc thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Kuwait và Ả Rập Xê Út nhằm đưa binh sĩ Mỹ ra khỏi tầm tấn công của Iran. Trước đó, Tehran từng yêu cầu Mỹ rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Trung Đông như một điều kiện để đạt được hòa bình lâu dài.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Iran gây thiệt hại ước tính từ 5 - 15 tỷ USD đối với những cơ sở quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông. Khoản này tiếp tục làm gia tăng chi phí cuộc chiến, vốn tiêu tốn gần 50 tỷ USD của Washington.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của WSJ xác định có tổng cộng 274 công trình bị hư hại tại 24 cơ sở quân sự có sự hiện diện của Mỹ. Riêng trong 2 tuần đầu xung đột, ít nhất 119 tòa nhà tại 13 cơ sở bị tấn công. Trong số những mục tiêu chịu thiệt hại nặng nề có trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Ông Trump bất ngờ treo thưởng 1 triệu USD cho loại tin báo đặc biệt

Theo Kông Anh/VTCnews

VTC News

Từ Khóa:
ông Trump

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