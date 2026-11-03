Dừng vô thời hạn việc xây dựng siêu sân vận động 65.000 tỷ đồng, lớn hơn sân Mỹ Đình, lỡ hẹn giải bóng lớn nhất thế giới

Theo Reuters, Saudi Arabia đã gác lại vô thời hạn kế hoạch xây dựng sân vận động NEOM Stadium trị giá khoảng 2,5 tỷ USD (khoảng 65.000 tỷ VNĐ), một trong những công trình được kỳ vọng phục vụ World Cup 2034.

Sân vận động này được quy hoạch bên trong siêu đô thị The Line thuộc dự án NEOM, với vị trí đặc biệt ở độ cao hơn 350 mét so với mặt đất. Theo hồ sơ đăng cai World Cup 2034 được Saudi Arabia công bố năm 2024, NEOM Stadium có sức chứa thiết kế 46.010 khán giả, dự kiến hoàn thành vào năm 2032 để phục vụ các trận đấu vòng bảng, vòng 32 đội, vòng 16 đội và một trận tứ kết.

Để hình dung quy mô, sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại Hà Nội có sức chứa 40.192 chỗ ngồi, theo số liệu của Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Như vậy, NEOM Stadium được thiết kế lớn hơn Mỹ Đình khoảng 5.800 chỗ, tương đương 14,5%.

Ngoài vị trí xây dựng đặc biệt, NEOM Stadium còn được thiết kế để vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, chủ yếu từ điện gió và điện mặt trời. Theo kế hoạch ban đầu, sau World Cup 2034, công trình sẽ trở thành sân nhà của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời phục vụ các hoạt động thể thao và giải trí tại NEOM.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng sân vận động này đã bị đình lại khi Saudi Arabia điều chỉnh quy mô phát triển The Line. Siêu đô thị từng được giới thiệu với chiều dài lên tới 170 km đang đối mặt với những thay đổi lớn về tiến độ và định hướng đầu tư.

Tháng 4/2026, Thống đốc Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) Yasir Al-Rumayyan xác nhận The Line không còn là dự án được ưu tiên hoàn thành trước năm 2030, dù ông phủ nhận việc các dự án đã bị hủy bỏ.

Theo Reuters, Saudi Arabia đang chuyển trọng tâm đầu tư từ những siêu dự án tốn kém sang các lĩnh vực có khả năng tạo lợi nhuận trong thời gian ngắn hơn. Nước này trước đó cũng đã đình chỉ thi công Mukaab, công trình hình lập phương khổng lồ thuộc khu đô thị New Murabba tại thủ đô Riyadh.

Đáng chú ý, việc gác lại NEOM Stadium có thể chỉ là bước đầu trong quá trình điều chỉnh kế hoạch đăng cai World Cup 2034.

Theo Semafor ngày 14/10, PIF đang xem xét phương án loại tổng cộng 5 sân vận động khỏi kế hoạch tổ chức giải đấu, bao gồm NEOM Stadium, King Abdullah Economic City, Qiddiya Coast, Roshn và New Murabba.

Nếu phương án này được thông qua, số sân vận động dự kiến phục vụ World Cup 2034 tại Saudi Arabia sẽ giảm từ 15 xuống còn 10.

Trước đó, hồ sơ đăng cai được Saudi Arabia công bố năm 2024 đề xuất tổ chức giải đấu tại 15 sân vận động thuộc 5 địa điểm, trong đó có 11 sân được xây mới. Tổng giá trị các dự án sân vận động và hạ tầng liên quan được MEED Projects ước tính khoảng 22,7 tỷ USD.

Dù vậy, không phải tất cả các dự án sân vận động đều bị hoãn lại. Một số công trình vẫn tiếp tục được triển khai, trong đó sân vận động Aramco tại Al Khobar được lên kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2026.

Hiện phương án giảm số sân vận động phục vụ World Cup 2034 xuống còn 10 vẫn đang được xem xét. Chưa có xác nhận chính thức từ Saudi Arabia hoặc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc phê duyệt thay đổi này.

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