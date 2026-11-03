Mỹ muốn đưa khí đốt Nga trở lại EU qua Ukraine, Moscow lập tức tuyên bố: 'Không thể thực hiện'

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra bình luận sau khi Wall Street Journal đưa tin Washington đang thúc đẩy phương án khôi phục dòng khí Nga qua Ukraine, coi đây là một phần của thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng giữa Moscow và Kiev.

"Tình hình thực tế đã tự nói lên tất cả", ông Peskov nói, cho rằng hoàn cảnh hiện tại khiến kế hoạch này không thể triển khai.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin không loại trừ khả năng dòng khí được nối lại trong tương lai. Ông cho hay: "Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Mọi thứ phụ thuộc vào mong muốn của người mua, người bán và khả năng của bên bán."

Hoạt động trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine chấm dứt ngày 1/1/2025, sau khi Kiev không gia hạn thỏa thuận 5 năm với Moscow. Đây từng là một trong những tuyến quan trọng đưa khí đốt Nga tới thị trường châu Âu.

Theo WSJ, Mỹ hiện muốn nhanh chóng khôi phục tuyến này. Hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff được cho là đã đưa ra ý tưởng trong những chuyến thăm Moscow và Kiev hồi tháng 9.

Một phương án đáng chú ý là khí đốt Nga sẽ được bán thông qua một đơn vị trung gian của Mỹ. Cách thức này được đề xuất nhằm xử lý các rào cản từ lệnh trừng phạt của châu Âu, đồng thời có thể tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư Mỹ.

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ nhận phí trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ, trong khi các nhà đầu tư Mỹ có thể hưởng lợi từ việc tham gia xử lý hoạt động xuất khẩu khí Nga.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn đạt thỏa thuận chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trước vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong tháng 11.

Song, Moscow nhiều lần phản đối đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng tạm thời. Ông Peskov hồi tháng 10 khẳng định lập trường của Nga không thay đổi, nhấn mạnh Moscow muốn một nền hòa bình lâu dài thay vì thỏa thuận ngừng bắn.

Bên cạnh tuyến đường qua Ukraine, Washington được cho là đang cân nhắc khả năng khôi phục hệ thống Nord Stream trong một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột và giảm căng thẳng giữa Nga với châu Âu.

Nord Stream được xây dựng để đưa khí đốt Nga trực tiếp tới Đức qua biển Baltic, tránh hệ thống trung chuyển Ukraine. Hai tuyến Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị hư hại nghiêm trọng trong các vụ nổ dưới biển tháng 9/2022.

Theo nguồn tin, một số chính phủ châu Âu đã thể hiện sự quan tâm tới phương án có khả năng kéo giảm mạnh giá khí đốt trong khu vực. Washington cũng cho rằng sự phản đối của Brussels có thể giảm bớt nếu Kiev ủng hộ kế hoạch trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình rộng hơn.

Trở ngại lớn nhất là chính sách hiện nay của Liên minh châu Âu (EU). Brussels đã bác bỏ khả năng quay lại mua khí đốt Nga với quy mô lớn và đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu này vào cuối năm 2027.

Nỗ lực của Washington xuất hiện khi thị trường năng lượng châu Âu một lần nữa chịu áp lực. Giá khí đốt trong khu vực đã lên mức cao nhất gần bốn năm, trong khi lượng dự trữ suy giảm làm gia tăng lo ngại về một mùa đông thiếu hụt năng lượng.

Giám đốc điều hành Gazprom Aleksey Miller tuần trước cảnh báo giá khí đốt có thể tăng hơn gấp đôi, lên 2.500 USD mỗi 1.000 m3 nếu châu Âu trải qua mùa đông lạnh.

Moscow lâu nay cho rằng chính sách từ bỏ năng lượng Nga đang gây thiệt hại cho chính nền kinh tế châu Âu. Tổng thống Vladimir Putin từng nói châu Âu đang tự gây tổn hại cho chính sách, ngành công nghiệp và lĩnh vực xã hội của mình.

Ông Putin cũng tuyên bố nguồn cung khí đốt qua nhánh Nord Stream 2 còn nguyên vẹn có thể được nối lại chỉ bằng một "nút bấm".

Theo RT﻿