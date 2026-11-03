Vụ tỷ phú hụt viral Trung Quốc: Lãnh thưởng hụt 43 tỷ còn phải nộp 340 triệu tiền án phí!

Hai năm sau, ông đứng trước tòa, và vừa thua kiện. Giải thưởng không được trả. Ông còn phải nộp hơn 88.000 tệ án phí, khoảng 341 triệu đồng. Lý do, theo bài tường thuật phiên tòa trên The Paper và Tencent News: ông tới nhận thưởng trễ hai ngày so với thời hạn 60 ngày của trung tâm xổ số.

Câu chuyện lên top 1 Weibo trong ngày 3/11, hơn một triệu lượt quan tâm. Dân mạng chia hai phe. Phe thương cảm nói trung tâm xổ số máy móc tới mức tàn nhẫn. Phe chê trách thì bảo "trúng 11 triệu tệ mà cũng để tuột, chịu thôi". Nhưng cả hai phe đều đang bỏ qua chi tiết đắt nhất của vụ việc.

Theo tư liệu phiên tòa được The Paper công bố, ông Hoàng từng gọi điện tới đường dây nóng của trung tâm xổ số và báo mình trúng giải. Cuộc gọi được ghi âm. Tức là ông biết mình trúng. Biết rõ. Và trung tâm cũng biết là ông biết.

Vậy mà ông vẫn trễ hai ngày.

Nếu một người đàn ông biết trong tay mình có một tờ giấy đáng 43 tỷ đồng, điều gì có thể giữ ông ở nhà thêm hai ngày thay vì ra tới trung tâm xổ số lúc 5 giờ sáng. Đây mới là câu hỏi thú vị, không phải chuyện tòa xử ra sao.

Hội chứng tê liệt trước món tiền quá lớn

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là sudden wealth syndrome, tạm dịch là hội chứng giàu đột ngột. Thuật ngữ này lần đầu được bác sĩ tâm lý Stephen Goldbart và Joan DiFuria công bố qua Viện Money, Meaning & Choices tại Mỹ, mô tả trạng thái tâm lý rối loạn của người bỗng nhiên tiếp xúc với số tiền quá lớn so với đời sống thường ngày. Phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà thường là tê liệt, lẫn lộn, kèm theo một nỗi sợ mơ hồ.

Với ông Hoàng, con số mô tả rõ hơn mọi lời giải thích. Ông bỏ 32 tệ, nhận lại 11,13 triệu tệ. Tỷ lệ tăng 350.000 lần. Nhiều nghiên cứu về người trúng số lớn do các tạp chí tài chính như CNBC và Business Insider tổng hợp cho thấy phần lớn người trúng mất vài tuần, có người cả tháng mới dám tới nhận thưởng. Có người giấu vé trong ngăn kéo cả năm rồi mới đụng tới. Không phải vì họ chậm hiểu, mà vì họ sợ.

Nỗi sợ ngược của người đàn ông làm công ăn lương

Tầng tâm lý thứ hai, có thể còn mạnh hơn, là nỗi sợ cú đổi đời. Nghe hơi phi lý, nhưng đây là điều rất quen thuộc với đàn ông đang có đời sống ổn định.

Khi một người đã quen với nhịp sống của mình, lương tháng, con cái, hàng xóm, buổi tối ăn mì với vợ, thì 43 tỷ không phải là một cơ hội, mà là một cơn địa chấn. Nghỉ việc hay không. Có nói với vợ không. Có nói với bạn bè không. Mua nhà mới hay thôi. Người thân nào sẽ đột nhiên xuất hiện trong đời. Người bạn nào sẽ biến mất.

Chi tiết Sina News nhắc tới việc ông Hoàng làm mất vé rồi tìm lại càng củng cố giả thuyết này. Hoàn toàn có thể ông đã cố ý "quên" vé một thời gian, không phải vì vô ý thức, mà vì tiềm thức đang mua thời gian cho ông để xử lý cơn địa chấn đang đến.

Luật không có chỗ cho tâm lý

Tòa dĩ nhiên không quan tâm chuyện ông sợ. 60 ngày là 60 ngày. Trung tâm đã công bố quy định ba lần, cũng theo tư liệu phiên tòa được truyền thông Trung Quốc dẫn lại. Luật tiêu dùng Trung Quốc, cũng như hầu hết các nước, chưa có cơ chế nào bảo vệ bên tâm lý yếu thế trước một món tiền quá lớn.

11,13 triệu tệ cuối cùng được chuyển vào quỹ phúc lợi công cộng. Số tiền không mất đi, chỉ không về đúng tay ông Hoàng.

Rất nhiều người đọc câu chuyện xong sẽ cười, nói sao có người lại để tuột như vậy. Nhưng chính những người cười hôm nay, nếu một ngày thức dậy phát hiện mình đang cầm trong tay một tờ giấy đáng 43 tỷ đồng, chưa chắc đã phản ứng tỉnh táo hơn ông Hoàng.

Bài học không nằm ở việc "hãy đọc kỹ thời hạn in trên vé". Bài học nằm sâu hơn: khi vận may thật sự tới, nó không giống trong phim. Nó không ập tới cùng tiếng nhạc hào hùng. Nó tới âm thầm, đáng sợ, và nếu một người đàn ông chưa chuẩn bị cho khoảnh khắc đó, họ hoàn toàn có thể để tuột nó, đúng theo cách ông Hoàng vừa làm.

Theo The Paper