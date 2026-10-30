Gia đình có cả 5 người con đều là Chủ tịch và CEO xuất thân từ trường top thế giới, dàn dâu rể toàn tỷ phú và mỹ nhân hàng đầu

Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ USD, đế chế xa xỉ LVMH của tỷ phú Bernard Arnault còn khiến giới kinh doanh toàn cầu ngả nón bởi cách đào tạo thế hệ F2. Cả 5 người con của “ông trùm” hàng hiệu Pháp đều tốt nghiệp từ các lò đào tạo tinh hoa nhất hành tinh, nắm giữ các vị trí chủ chốt từ Chủ tịch đến CEO, đồng thời bén duyên cùng dàn dâu rể quy tụ từ siêu mẫu quốc tế, tiểu thư tài phiệt cho đến tỷ phú công nghệ hàng đầu.

Gia tộc Arnault hiện là một trong những gia đình quyền lực, giàu có bậc nhất hành tinh

1. Delphine Arnault – "Chị đại" quyền lực thống trị Dior

Sức mạnh gia tộc bắt đầu từ người con cả Delphine Arnault (sinh năm 1975), người hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm CEO thương hiệu thời trang danh tiếng Christian Dior. Cô sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp trường kinh doanh EDHEC và London School of Economics (LSE) – một trong những viện đại học kinh tế uy tín nhất thế giới.

Trước khi về gánh vác tập đoàn gia đình, cô đã dành 2 năm rèn luyện tư duy quản trị tại tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu McKinsey. Nửa kia của cô là Xavier Niel, tỷ phú công nghệ lừng danh sở hữu khối tài sản khoảng 10 tỷ USD, người đứng sau tập đoàn viễn thông Iliad và trung tâm khởi nghiệp Station F.

2. Antoine Arnault – "Thái tử" mảng truyền thông LVMH

Nối tiếp sự nghiệp gia đình là Antoine Arnault (sinh năm 1977), người giữ ghế Giám đốc Truyền thông và Môi trường của LVMH, kiêm Chủ tịch Berluti và Phó Chủ tịch Christian Dior SE.

Antoine theo học và tốt nghiệp cử nhân tại HEC Montréal (Canada) trước khi sở hữu tấm bằng MBA danh giá từ lò đào tạo kinh doanh hàng đầu thế giới INSEAD. Bạn đời của anh là siêu mẫu quốc tế gốc Nga Natalia Vodianova, người được mệnh danh là "Supernova" với sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang và các hoạt động xã hội toàn cầu.

3. Alexandre Arnault

Ở thế hệ các con trai tiếp theo, Alexandre Arnault (sinh năm 1992) nổi bật với tư duy công nghệ khi tốt nghiệp École Polytechnique – trường kỹ thuật số 1 nước Pháp – và Télécom Paris.

Hiện giữ chức Phó Chủ tịch Điều hành thương hiệu trang sức Tiffany & Co., anh từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đứng sau cú chuyển mình ngoạn mục của thương hiệu vali RIMOWA. Alexandre kết hôn với Géraldine Guyot, tiểu thư tài phiệt kiêm nhà thiết kế thời trang tài năng lọt danh sách Forbes 30 Under 30 và là sáng lập viên thương hiệu phụ kiện D’ESTRËE.

4. Frédéric Arnault

Người con thứ tư của tỷ phú LVMH, Frédéric Arnault (sinh năm 1995), cũng nối bước anh trai tốt nghiệp chuyên ngành Toán học và Khoa học Máy tính tại École Polytechnique. Sau thời gian thực tập mảng AI tại Facebook và tư vấn tại McKinsey, anh trở thành CEO mảng LVMH Watches (quản lý TAG Heuer, Hublot, Zenith) và tiếp tục đảm nhận vai trò CEO thương hiệu Loro Piana.

Đời tư của Frédéric thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế khi anh vướng tin đồn hẹn hò cùng Lisa (BLACKPINK), nữ idol K-pop kiêm đại sứ toàn cầu của các thương hiệu thuộc tập đoàn.

5. Jean Arnault

Cậu út Jean Arnault (sinh năm 1998) nối dài chuỗi thành tích học vấn ấn tượng với 2 bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí tại Imperial College London và Thạc sĩ Toán Tài chính tại MIT – viện công nghệ hàng đầu thế giới.

Được bổ nhiệm làm Giám đốc Phát triển & Marketing mảng Đồng hồ của Louis Vuitton từ năm 23 tuổi, Jean đang hẹn hò cùng Zita d'Hauteville, tiểu thư thuộc dòng dõi Bá tước cổ xưa tại Pháp và hiện là chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu cao cấp tại Châu Âu.

Sự kết hợp giữa tư duy quản trị tài chính, nền tảng tri thức công nghệ đỉnh cao và dàn dâu rể quy tụ những tên tuổi hàng đầu đã tạo nên một đế chế gia tộc vững chắc, khó có đối thủ nào trên thế giới có thể sánh bằng.