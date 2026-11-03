Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đẩy nhanh tốc độ chiếm toàn bộ phần Đông sông Dnipro

| | Tài chính quốc tế

Nga đẩy nhanh tốc độ chiếm toàn bộ phần Đông sông Dnipro

Tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của Ukraine có thể khiến phòng tuyến Zaporizhzhia sụp đổ, mở đường cho Nga tiến sâu hơn về phía Tây.

Quân Nga bao vây 3 mặt đối với Orikhiv

Kênh Telegram Legitimny cho biết, tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt hiện đang diễn biến hết sức bất lợi đối với Quân đội Ukraine, vấn đề then chốt mà chính quyền Ukraine đang phải đối mặt vẫn là tình trạng thiếu hụt quân số.

Theo kênh này, tình hình nghiêm trọng nhất hiện nay diễn ra tại khu vực Orikhiv, trên hướng Zaporizhzhia. Thành phố này đang bị quân Nga bao vây 3 mặt và có thể thất thủ chỉ trong vòng 2-3 tháng tới.

Tác giả bài viết cảnh báo ngay trong tháng tới, Quân đội Nga có thể kiểm soát tuyến đường tiếp tế chủ yếu dẫn vào thành phố, đẩy nhanh đáng kể quá trình thất thủ của Orikhiv.

Nếu đà tiến công hiện tại tiếp tục được duy trì, đến mùa Hè năm 2027, Quân đội Nga có thể áp sát thành phố thủ phủ của vùng Zaporizhzhia ở phía Bắc Orikhiv, đồng thời cắt đứt tuyến hậu cần phía Nam, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho lực lượng Ukraine.

Đến cuối năm 2027, các đơn vị Nga có thể tiến gần tới bờ trái sông Dnipro và khi đó, việc toàn bộ khu vực Ukraine nằm bên tả ngạn sông Dnipro rơi vào quyền kiểm soát của Nga có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đây là dự báo được kênh Telegram Legitimny đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến trường ngày càng khó khăn đối với Ukraine, đặc biệt là vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng dự bị trên tất cả các chiến trường.

Thiếu hụt nhân lực đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ Ukraine

Đáng chú ý, những đánh giá về tình trạng nguy cấp của lực lượng Ukraine tại Orikhiv hiện được cả các nhà phân tích quân sự Nga và Ukraine đề cập.

Theo các chuyên gia Ukraine, Quân đội Nga đang hoàn tất việc bao vây thành phố ở phía Nam, phía Tây và cả phía Đông; trong khi những nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm ổn định tình hình tại khu vực này vẫn chưa đạt kết quả.

Khi phân tích nguyên nhân, các chuyên gia tiếp tục chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhân lực là yếu tố then chốt, tổn thất nhân sự ở mức cao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì sự ổn định của hệ thống phòng thủ Ukraine.

Hiện phòng tuyến của Ukraine phụ thuộc khá nhiều vào việc sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo khi bước vào giai đoạn thời tiết lạnh giá, việc vận hành UAV sẽ trở nên khó khăn hơn.

Sự thiếu hụt lực lượng dự bị cùng với việc hỏa lực UAV giảm đi có thể dẫn tới những lỗ hổng phòng thủ đồng thời xuất hiện tại nhiều khu vực trên chiến tuyến, tạo thêm cơ hội để Quân đội Nga khai thác và phát triển các hướng tiến công mới.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự kết hợp giữa tình trạng thiếu hụt binh sĩ, tổn thất kéo dài và những hạn chế trong việc sử dụng UAV vào mùa đông có thể khiến Ukraine gặp thêm nhiều khó khăn trong việc duy trì phòng tuyến.

Theo Topcor.ru
Nga tiếp tục thả "quái kiệt" ra biển: Đội tàu tuyến đường biển phía Bắc tiếp tục gia tăng sức mạnh

Theo Hoàng Đức

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế thuộc top 10 thế giới: Giá điện nước tăng hơn 50%, người dân choáng váng vì hóa đơn vượt nửa tháng lương

Buồn của nền kinh tế thuộc top 10 thế giới: Giá điện nước tăng hơn 50%, người dân choáng váng vì hóa đơn vượt nửa tháng lương Nổi bật

Trộm đồng hồ 7,6 tỷ, kẻ gian đặt dịch vụ chuyển phát trả lại chỉ 2 ngày sau đó

Trộm đồng hồ 7,6 tỷ, kẻ gian đặt dịch vụ chuyển phát trả lại chỉ 2 ngày sau đó Nổi bật

Ở nơi người dân được mua vàng với giá rẻ hơn gần 20 triệu đồng, bài học từ 'phòng thí nghiệm mở cửa' của Trung Quốc

Ở nơi người dân được mua vàng với giá rẻ hơn gần 20 triệu đồng, bài học từ 'phòng thí nghiệm mở cửa' của Trung Quốc

17:39 , 03/11/2026
Bị chồng đẩy xuống vực sâu 34 mét để chiếm đoạt tiền thừa kế, người phụ nữ sau 6 năm mới được chấp thuận ly hôn

Bị chồng đẩy xuống vực sâu 34 mét để chiếm đoạt tiền thừa kế, người phụ nữ sau 6 năm mới được chấp thuận ly hôn

17:20 , 03/11/2026
Láng giềng Việt Nam kêu gọi người dân chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ nhu yếu phẩm để sinh tồn trong 72 giờ

Láng giềng Việt Nam kêu gọi người dân chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ nhu yếu phẩm để sinh tồn trong 72 giờ

16:54 , 03/11/2026
Cánh cửa hòa bình Mỹ - Iran hé mở giữa những tiếng nổ ở eo biển Hormuz

Cánh cửa hòa bình Mỹ - Iran hé mở giữa những tiếng nổ ở eo biển Hormuz

16:30 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên