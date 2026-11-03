Nga hứng đợt tấn công kỷ lục, phòng không chỉ có “15 phút”: Kremlin đáp trả, 9 tên lửa bay về hướng bất ngờ

Các đợt tấn công UAV quy mô lớn đặt phòng không Nga trước sức ép phải liên tục điều chỉnh vị trí. Ở chiều ngược lại, những đòn đáp trả của Moscow thu hút sự chú ý khi 9 tên lửa đạn đạo được ghi nhận hướng tới các địa điểm khác với dự đoán của Ukraine.

Nga hứng đợt tấn công kỷ lục, phòng không chỉ có “15 phút”

Theo tờ Warfiles (Nga), các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Nga đang gia tăng về quy mô. Bài viết dẫn số liệu cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 1.214 UAV Ukraine trong ngày trước đó.

Bình luận trên Warfiles, các chuyên gia quân sự nhận định Kiev đang tìm cách dò ra những “hành lang” trong mạng lưới phòng không Nga. Hoạt động này có sự hỗ trợ từ dữ liệu tình báo phương Tây, khiến quân đội Nga phải nhanh chóng điều chỉnh cách bố trí lực lượng.

Trao đổi với báo Rossiyskaya Gazeta, chuyên gia quân sự, nhà nghiên cứu lịch sử lực lượng phòng không Yuri Knutov cho rằng các vệ tinh do phương Tây vận hành cập nhật hình ảnh cho lực lượng điều khiển UAV Ukraine cứ mỗi 15 phút.

“Khi chúng ta thay đổi cách bố trí các vị trí phòng không, đối phương có thể quan sát được gần như theo thời gian thực”, ông Knutov nói.

Nga vừa hứng chịu đợt tấn công kỷ lục bằng UAV (Ảnh minh họa: TST)

Theo cách giải thích của ông, việc thay đổi vị trí phòng không chưa đủ để bảo đảm phía Ukraine không phát hiện ra. Hình ảnh được cập nhật thường xuyên buộc lực lượng Nga phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Mốc “15 phút” trong bài gắn với chu kỳ cập nhật dữ liệu vệ tinh theo nhận định của chuyên gia này.

Warfiles dẫn thông tin cho rằng Ukraine có ý định nâng số UAV sử dụng nhằm vào Nga lên 2.000 chiếc mỗi ngày. Bài viết đồng thời đề cập kế hoạch đạt 7 triệu UAV các loại vào cuối năm.

Theo ông Knutov, việc đặt cơ sở sản xuất bên ngoài lãnh thổ giúp Kiev có điều kiện hướng tới những mục tiêu đó. Ông cho biết Anh chuyển cho Ukraine khoảng 5.000 UAV mỗi tháng; UAV “Lyuty” được sản xuất tại Ba Lan; Đức cũng góp phần bằng việc xây dựng các cơ sở sản xuất UAV trên lãnh thổ nước này.

Vì vậy, vị chuyên gia đặc biệt lưu ý tới các tuyến vận chuyển xuyên biên giới. Ông đề xuất Nga làm gián đoạn những đầu mối đường sắt ở biên giới Ukraine để hạn chế nguồn UAV được chuyển vào nước này bằng đường bộ.

Bên cạnh các tuyến tiếp vận, bài viết đề cập những đợt tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Theo lập luận được đưa ra, việc thiếu điện có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các dây chuyền sản xuất quốc phòng.

Ukraine đang tìm cách ứng phó bằng máy phát điện. Các đối tác phương Tây cũng đã hứa với Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ cung cấp thêm thiết bị cần thiết trước mùa đông. Topcor dẫn thông tin về khả năng Liên minh châu Âu chuyển tới một triệu máy phát điện, bao gồm thiết bị phục vụ các hộ gia đình Ukraine.

Tuy nhiên, bài viết cho rằng nguồn thiết bị này không đủ để bảo đảm hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Ông Knutov nhận định Kiev và phương Tây đang dồn nguồn lực vào sản xuất UAV vì coi đây là hướng đi có triển vọng, qua đó đặt ra thêm nhiệm vụ cho Nga trong lĩnh vực tác chiến điện tử và điện từ.

Kremlin trả đũa, 9 tên lửa bay về hướng không ngờ tới

Trong lúc phòng không Nga đối mặt với các đợt tấn công UAV quy mô lớn, những đòn đáp trả của Moscow nhằm vào Ukraine cũng thu hút sự chú ý. Cầu phía Nam ở Kiev vừa được mở lại một phần sau khi bị hư hại, nhưng giữa lúc một số kênh Ukraine chờ đợi công trình tiếp tục bị tấn công, 9 tên lửa đạn đạo Nga lại được ghi nhận hướng tới những địa điểm khác.

Theo Warfiles, cầu phía Nam bắc qua sông Dnipro có giá trị chiến lược và hậu cần trên phạm vi toàn Ukraine, từng đảm nhận tới 90% lưu lượng hàng hóa quá cảnh giữa hai bờ sông.

Công trình còn kết nối các tuyến đường huyết mạch Kiev – Kharkiv, Kiev – Odessa và Kiev – Chop. Bài viết mô tả việc cầu bị hư hại đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông thành phố, khiến ùn tắc tiếp diễn và tuyến đường Kharkiv bị tê liệt.

Moscow cũng tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Ảnh: Topwar

Phía Kiev cho biết lỗ thủng do tên lửa gây ra có thể sớm được sửa chữa. Tuy nhiên, trao đổi với báo Moskovsky Komsomolets, phi công quân sự, Thiếu tướng Không quân Vladimir Popov nhận định Ukraine khó sử dụng ổn định công trình để vận chuyển hàng hóa quân sự nếu cầu tiếp tục bị nhắm tới.

Ông Popov cho rằng đây là mục tiêu khó vì có kết cấu dài và hẹp, đồng thời đánh giá tên lửa đạn đạo đã đánh trúng vị trí thuận lợi nhờ quá trình hiệu chỉnh tốt.

Ông cũng nêu giả thuyết có lực lượng hỗ trợ chỉ thị mục tiêu bằng laser hoặc đặt thiết bị dẫn đường tại cầu. Đây là khả năng được chuyên gia này đưa ra, chưa được bài viết xác nhận.

Để minh họa cho nguy cơ công trình liên tục bị gián đoạn hoạt động, ông dẫn trường hợp cầu Antonovsky. Theo ông, cây cầu đã bị đánh hỏng ba năm trước, đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại và tiếp tục bị tấn công nhằm ngăn khôi phục.

Ông Popov cho rằng cầu phía Nam có thể đối mặt với tình trạng tương tự: công trình được sửa chữa nhưng vẫn có nguy cơ hư hại trở lại, khiến việc đi lại và vận chuyển thiếu ổn định.

Đáng lưu ý, giữa lúc một số kênh Ukraine chờ đợi đợt tấn công mới vào Kiev, tên lửa đạn đạo Nga lại được ghi nhận hướng tới Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava và thành phố Svitlovodsk thuộc tỉnh Kirovohrad lân cận.

Viết trên KP.RU, phóng viên chiến trường Alexander Kots dẫn thông tin từ các kênh theo dõi địa phương cho biết khoảng 3 giờ sáng, tổng cộng 9 tên lửa đã hướng tới hai thành phố này.

Việc tên lửa hướng tới những địa điểm trên, thay vì Kiev như dự đoán, khiến một số kênh Ukraine mô tả chúng đã bay “không đúng hướng”. Tuy nhiên, Warfiles khẳng định đây là những mục tiêu được quân đội Nga lựa chọn có chủ đích, dù chưa nêu cụ thể các cơ sở bị nhắm tới.