Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỷ lục vào đêm trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Khoảng 32% số người tham gia khảo sát bày tỏ sự đồng tình với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump điều hành đất nước, tăng 1 điểm phần trăm so với tỷ lệ ghi nhận cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức thấp kỷ lục.

Tương tự, Đảng Cộng hòa tiếp tục nhận được ít sự ủng hộ từ công chúng. Khi được hỏi bạn sẽ lựa chọn ứng viên thuộc Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, có 46% nghiêng về Đảng Dân chủ, trong khi tỷ lệ lựa chọn ứng viên Đảng Cộng hòa là 38%.

Ông Trump vận động bầu cử ở Lubbock, Texas ngày 27/10. (Ảnh: AP)

Dù không trực tiếp có tên trong danh sách tranh cử nhưng ông Trump nhiều lần kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Cộng hòa với tinh thần như thể họ đang bỏ phiếu cho chính ông .

Tổng thống Trump cảnh báo nếu Đảng Cộng hòa để mất quyền kiểm soát Quốc hội, Đảng Dân chủ có thể tìm cách tiến hành thủ tục luận tội ông lần thứ 3.

Nhiều cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump liên tục giảm, đặc biệt kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2.

Xung đột khiến giá xăng và dầu diesel tăng mạnh, đồng thời tạo ra những hệ lụy đối với người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh họ ngày càng lo ngại về lạm phát và triển vọng kinh tế.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, Tổng thống Trump triển khai chiến dịch vận động tranh cử quy mô lớn trong gần một tháng nhằm gia tăng sự ủng hộ dành cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa - bên đang nỗ lực bảo vệ thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Hôm 2/11, ông Trump khép lại chiến dịch vận động bầu cử bằng cuộc mít tinh tại Hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C. Đây là một trong những địa điểm được Tổng thống đặc biệt chú trọng trong kế hoạch cải tạo thủ đô. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ nhiều tháng và chi phí đội lên hơn 10 lần so với dự toán ban đầu.

“Đó là một tác phẩm nghệ thuật chưa từng hoạt động nhưng giờ đây nó sẽ hoạt động”, ông Trump phát biểu tại cuộc mít tinh. Phần lớn bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ tập trung vào kế hoạch chỉnh trang Washington, trong đó có dự án xây dựng “Cổng Độc lập” - công trình vấp phải nhiều rào cản pháp lý.

Trong cuộc vận động, ông Trump cũng thừa nhận những nỗ lực tranh cử của mình có thể không giúp Đảng Cộng hòa đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là tình trạng thường thấy trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

“Vì một lý do nào đó, đảng của Tổng thống đương nhiệm thường không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức”, ông Trump nói.