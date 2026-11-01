Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đăng bài dọa bắn Tổng thống Trump, một phụ nữ người Mỹ bị bắt giữ

| | Tài chính quốc tế

Một phụ nữ 21 tuổi tại thành phố Daytona Beach, bang Florida, bị cảnh sát bắt giữ sau khi đăng tải lời đe dọa sẽ nổ súng nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Volusia, nghi phạm được xác định là Allison Albro, 21 tuổi. Hôm thứ Năm, Albro đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung: “Ngày mai tôi sẽ đến cuộc vận động của ông Trump tại thành phố mình để bắn ông ta bằng khẩu Glock của tôi!”.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến tham dự một sự kiện tại Daytona Beach.

Đăng bài dọa bắn Tổng thống Trump, một phụ nữ người Mỹ bị bắt giữ- Ảnh 1.

Ông Trump trong sự cố tại buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, tháng 7 năm 2024. (Ảnh: AP)

Cảnh sát trưởng hạt Volusia, ông Mike Chitwood, cho biết Albro được đơn vị an ninh nội địa của văn phòng cảnh sát trưởng và Cơ quan Mật vụ Mỹ (Secret Service) làm việc.

Tại đây, cô ta khai rằng phát ngôn trên chỉ là một lời nói đùa, đồng thời khẳng định không sở hữu hoặc có khả năng tiếp cận súng Glock hay bất kỳ loại vũ khí nào khác.

Tuy nhiên, giới chức vẫn quyết định bắt giữ Albro với các cáo buộc đưa ra lời đe dọa giết người bằng văn bản và sử dụng trái phép thiết bị liên lạc.

Trong thông điệp đăng trên Facebook, Cảnh sát trưởng Mike Chitwood cảnh báo những người có ý định đăng tải các nội dung tương tự dưới danh nghĩa trò đùa cần suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện.

Ông nhấn mạnh Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Volusia đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các lực lượng thực thi pháp luật khác nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Trump tại Daytona Beach, cũng như cho toàn thể cộng đồng địa phương.

Những lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, ông nhiều lần trở thành mục tiêu của các mối đe dọa và âm mưu ám sát.

Đáng chú ý, ngày 13/7/2024, ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, khiến một người tham dự thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngày 15/9/2024, một nghi phạm mang súng cũng bị phát hiện gần sân golf của ông tại West Palm Beach, Florida. Các vụ việc khiến công tác bảo vệ an ninh cho ông Trump được siết chặt đáng kể.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
FBI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu vừa trải qua phiên lao dốc tồi tệ nhất 50 năm, Chính phủ Mỹ chịu "vạ lây" mất 12 tỷ USD

Một cổ phiếu vừa trải qua phiên lao dốc tồi tệ nhất 50 năm, Chính phủ Mỹ chịu "vạ lây" mất 12 tỷ USD Nổi bật

Huy động 2.000 người tìm kiếm, hàng xóm Việt Nam phát hiện thêm khoảng 1.000 tấn vàng

Huy động 2.000 người tìm kiếm, hàng xóm Việt Nam phát hiện thêm khoảng 1.000 tấn vàng Nổi bật

Mỹ lao vào cuộc đua UAV giá rẻ, bắt đầu gần như từ số 0

Mỹ lao vào cuộc đua UAV giá rẻ, bắt đầu gần như từ số 0

20:00 , 01/11/2026
Tổng thống Trump nói Mỹ 'chỉ còn một, hai mục tiêu ở Iran, có thể xử lý trong 10 phút'

Tổng thống Trump nói Mỹ 'chỉ còn một, hai mục tiêu ở Iran, có thể xử lý trong 10 phút'

19:28 , 01/11/2026
Diễn biến mới vụ nghiên cứu sinh người Việt tại Mỹ bị đồng nghiệp đầu độc

Diễn biến mới vụ nghiên cứu sinh người Việt tại Mỹ bị đồng nghiệp đầu độc

19:00 , 01/11/2026
Phong toả du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga, một nước EU phải 'đốt' 40 triệu USD ngân sách để bảo dưỡng mà không biết bao giờ mới được hoàn trả

Phong toả du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga, một nước EU phải 'đốt' 40 triệu USD ngân sách để bảo dưỡng mà không biết bao giờ mới được hoàn trả

18:35 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên