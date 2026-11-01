Đăng bài dọa bắn Tổng thống Trump, một phụ nữ người Mỹ bị bắt giữ

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Volusia, nghi phạm được xác định là Allison Albro, 21 tuổi. Hôm thứ Năm, Albro đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung: “Ngày mai tôi sẽ đến cuộc vận động của ông Trump tại thành phố mình để bắn ông ta bằng khẩu Glock của tôi!”.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump dự kiến tham dự một sự kiện tại Daytona Beach.

Ông Trump trong sự cố tại buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, tháng 7 năm 2024. (Ảnh: AP)

Cảnh sát trưởng hạt Volusia, ông Mike Chitwood, cho biết Albro được đơn vị an ninh nội địa của văn phòng cảnh sát trưởng và Cơ quan Mật vụ Mỹ (Secret Service) làm việc.

Tại đây, cô ta khai rằng phát ngôn trên chỉ là một lời nói đùa, đồng thời khẳng định không sở hữu hoặc có khả năng tiếp cận súng Glock hay bất kỳ loại vũ khí nào khác.

Tuy nhiên, giới chức vẫn quyết định bắt giữ Albro với các cáo buộc đưa ra lời đe dọa giết người bằng văn bản và sử dụng trái phép thiết bị liên lạc.

Trong thông điệp đăng trên Facebook, Cảnh sát trưởng Mike Chitwood cảnh báo những người có ý định đăng tải các nội dung tương tự dưới danh nghĩa trò đùa cần suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện.

Ông nhấn mạnh Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Volusia đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các lực lượng thực thi pháp luật khác nhằm bảo đảm an toàn cho chuyến thăm của Tổng thống Trump tại Daytona Beach, cũng như cho toàn thể cộng đồng địa phương.

Những lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Trump không phải là trường hợp cá biệt. Trong những năm gần đây, ông nhiều lần trở thành mục tiêu của các mối đe dọa và âm mưu ám sát.

Đáng chú ý, ngày 13/7/2024, ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, khiến một người tham dự thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngày 15/9/2024, một nghi phạm mang súng cũng bị phát hiện gần sân golf của ông tại West Palm Beach, Florida. Các vụ việc khiến công tác bảo vệ an ninh cho ông Trump được siết chặt đáng kể.