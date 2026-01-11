Một cổ phiếu vừa trải qua phiên lao dốc tồi tệ nhất 50 năm, Chính phủ Mỹ chịu "vạ lây" mất 12 tỷ USD

Cổ phiếu Intel hôm 30/10 giảm khoảng 29%, hướng tới phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 1974, sau khi hãng chip này đưa ra dự báo kinh doanh yếu hơn kỳ vọng do một nhà máy tại Israel phải đóng cửa và thị trường máy tính cá nhân (PC) tiếp tục ảm đạm. Đến 13h30 (giờ miền Đông nước Mỹ), cổ phiếu INTC giảm 27,77 USD, tương đương 30,16%, còn 64,30 USD/cổ phiếu.

Cú sốc với CEO Lip-Bu Tan và Chính phủ Mỹ

Mức giảm này đang trên đà trở thành đợt giảm mạnh thứ hai trong lịch sử của cổ phiếu Intel. Đây là bước lùi lớn với CEO Lip-Bu Tan, người được bổ nhiệm vào tháng 3/2025 và kể từ đó thúc đẩy chiến dịch hồi sinh công ty, vốn đã bỏ lỡ những năm đầu của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cú lao dốc cũng là đòn giáng vào chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã đưa chính phủ Mỹ nắm giữ 10% cổ phần Intel từ hơn một năm trước. Dù khoản đầu tư này vẫn có lãi, giá trị phần cổ phần của chính phủ đã bốc hơi khoảng 12 tỷ USD trong phiên thứ Sáu. Nvidia, cũng là cổ đông lớn của Intel, đối mặt khoản mất giá khoảng 6 tỷ USD.

Trước thềm báo cáo thu nhập hôm thứ Năm, cổ phiếu Intel đã tăng khoảng 150% từ đầu năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu với bộ vi xử lý trung tâm (CPU), loại chip đang trở nên quan trọng với các tác vụ AI dạng tác nhân (agentic AI). Hôm thứ Sáu, các nhà phân tích của D.A. Davidson hạ khuyến nghị cổ phiếu từ "mua" xuống "trung lập" trong báo cáo có tựa đề "Chưa được khắc phục".

"Chúng tôi hiểu thị trường PC đang chịu tác động trên toàn ngành. Tuy nhiên, rất khó biện minh cho mức định giá hiện tại khi sự suy yếu rõ rệt đến vậy", các nhà phân tích viết.

Dự báo thấp hơn nhiều so với kỳ vọng

Intel dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh quý này đạt 0,25 USD, doanh thu trong khoảng 15-16 tỷ USD. Trong khi đó, giới phân tích kỳ vọng doanh thu 17,1 tỷ USD và lợi nhuận mỗi cổ phiếu 0,43 USD, theo số liệu của LSEG.

Dự báo phản ánh thị trường PC đang bị tác động nặng nề do chi phí bộ nhớ và các linh kiện khác tăng vọt. Theo Counterpoint Research, lượng PC xuất xưởng toàn cầu trong quý II giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

"Chúng tôi thấy đà suy giảm của thị trường PC sẽ tiếp diễn ít nhất đến hết nửa đầu năm sau", Giám đốc tài chính David Zinsner nói trong thông cáo. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có kỷ luật vào năng lực sản xuất và vốn lưu động để tăng nguồn cung và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai."

Tham khảo: CNBC