Đầu tiên trên thế giới: Tàu sân bay Trung Quốc hơn 40.000 tấn, dài 260 mét thực hiện thành công nhiệm vụ đặc biệt

Trung Quốc đã công bố kết quả thử nghiệm thành công hoạt động cất cánh và hạ cánh của máy bay không người lái (UAV) GJ-21 trên tàu Tứ Xuyên thuộc lớp Type 076. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực phát triển các nền tảng hàng không trên biển có khả năng vận hành máy bay không người lái kích thước lớn.

Điểm nổi bật của tàu Tứ Xuyên là hệ thống máy phóng điện từ kết hợp công nghệ hãm đà khi hạ cánh. Nhờ đó, con tàu có thể hỗ trợ máy bay không người lái cánh cố định cất cánh và trở về sàn bay, thay vì chỉ vận hành các phương tiện có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.

Type 076 được giới thiệu là lớp tàu đầu tiên trên thế giới thuộc nhóm tàu đổ bộ cỡ lớn tích hợp hệ thống phóng điện từ và thiết bị hãm đà dành cho máy bay không người lái cánh cố định.

Công nghệ phóng điện từ cho phép tăng khả năng vận hành các loại máy bay có kích thước và trọng lượng lớn hơn, khắc phục những hạn chế thường gặp trên các nền tảng hàng không trên biển truyền thống.

Tàu Tứ Xuyên được hạ thủy tại Thượng Hải vào ngày 27/12/2024, với lượng giãn nước đầy tải hơn 40.000 tấn. Theo các thông tin kỹ thuật được công bố trên báo chí quốc tế, con tàu dài khoảng 250–260 mét, sở hữu sàn bay rộng khoảng 62 mét, cùng thiết kế hai tháp chỉ huy riêng biệt.

Đáng chú ý, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, con tàu bắt đầu thử nghiệm trên biển từ tháng 11/2025. Đến ngày 30/10/2026, nước này xác nhận UAV GJ-21 đã lần đầu hoàn thành hoạt động cất cánh và hạ cánh trên tàu Tứ Xuyên.

Kết quả này đánh dấu bước tiến trong khả năng tích hợp máy bay không người lái cánh cố định với hệ thống phóng và thu hồi trên tàu cỡ lớn.

Hệ thống phóng điện từ được đánh giá là một trong những công nghệ quan trọng đối với các nền tảng hàng không trên biển hiện đại. Khác với phương thức cất cánh thông thường, hệ thống sử dụng năng lượng điện từ để hỗ trợ đưa máy bay đạt tốc độ cần thiết trong quãng đường ngắn trên sàn bay.

Việc tích hợp công nghệ này trên tàu Tứ Xuyên cho thấy Trung Quốc đang mở rộng ứng dụng của hệ thống phóng điện từ sang những loại tàu có thiết kế và chức năng khác với tàu sân bay truyền thống.

Tuy nhiên, hiệu quả vận hành lâu dài của UAV GJ-21 vẫn cần được đánh giá qua các yếu tố như thời gian hoạt động, độ tin cậy của hệ thống, khả năng liên lạc, yêu cầu bảo dưỡng và khả năng thực hiện nhiều lượt cất cánh, hạ cánh trong điều kiện môi trường biển phức tạp.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào công nghệ hàng không trên biển, hệ thống phóng điện từ và các phương tiện không người lái. Việc thử nghiệm thành công UAV GJ-21 trên tàu Tứ Xuyên tiếp tục cho thấy những tiến bộ của nước này trong lĩnh vực tích hợp công nghệ hàng không với các nền tảng hoạt động ngoài khơi.

Theo IE