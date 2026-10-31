Loại cá giá rẻ bán đầy chợ Việt Nam được quốc gia giàu có Trung Đông chi 10 triệu USD "săn lùng": 1 tháng tăng 231%

Ả Rập Xê Út tăng mạnh nhập khẩu loại cá bình dân của Việt Nam

Cá rô phi vốn là loại thủy sản quen thuộc tại Việt Nam, được bán phổ biến ở các chợ truyền thống và có thể chế biến thành nhiều món ăn như cá chiên, cá kho hay cá hấp. Tuy nhiên, không chỉ phục vụ thị trường trong nước, loại cá này đang mở rộng đầu ra tại nhiều thị trường quốc tế, trong đó có những quốc gia ở Trung Đông.

Theo số liệu được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt khoảng 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, Ả Rập Xê Út nổi lên là một trong những thị trường có mức tăng trưởng đáng kể. Trong tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang quốc gia này đạt khoảng 3 triệu USD, tăng 231% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út đạt khoảng 10 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ.

Như vậy, chỉ riêng trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang thị trường này đã tăng hơn gấp 3 lần so với một năm trước đó. Dù giá trị tuyệt đối chưa quá lớn, tốc độ tăng trưởng cho thấy nhu cầu tại đây đang mở ra cơ hội đáng chú ý cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.

Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam nhìn chung có nhiều tín hiệu tích cực. Riêng tháng 9/2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 13 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Cá rô phi Việt Nam được Ả Rập Xê Út tăng cường nhập khẩu. Ảnh minh họa

Điều đáng quan tâm là thị trường này không chỉ nhập khẩu các sản phẩm cá đã qua chế biến sâu. Theo số liệu VASEP về xuất khẩu cá rô phi sang châu Á trong 4 tháng đầu năm 2026, cá nguyên con đông lạnh chiếm khoảng 89% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Ả Rập Xê Út, trong khi phi lê đông lạnh chiếm 11%.

Cơ cấu trên cho thấy cá rô phi nguyên con đông lạnh đang đóng vai trò chủ đạo trong xuất khẩu sang thị trường này. Đây cũng là phân khúc giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhu cầu nhập khẩu thủy sản mà không nhất thiết phải tập trung hoàn toàn vào những sản phẩm chế biến sâu.

Quốc gia giàu dầu mỏ vẫn cần nhập khẩu thủy sản, mở ra cơ hội cho cá Việt Nam

Ả Rập Xê Út là một trong những nền kinh tế lớn tại Trung Đông, nổi tiếng với nguồn thu từ dầu mỏ. Tuy nhiên, tiềm lực tài chính không đồng nghĩa với khả năng tự đáp ứng toàn bộ nhu cầu thực phẩm trong nước.

Theo số liệu thống kê của Ả Rập Xê Út, tỷ lệ tự chủ nguồn cung cá của nước này đạt 48% trong năm 2023. Trong khi đó, một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố tháng 6/2025 cho biết mức tiêu thụ cá và thủy sản bình quân đầu người tại quốc gia này vào khoảng 11,7 kg mỗi năm.

Ả Rập Xê Út cũng đặt mục tiêu nâng mức tiêu thụ thủy sản lên 20 kg/người/năm vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản trong nước.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt với những sản phẩm có khả năng cung ứng ổn định và đáp ứng yêu cầu của đối tác nhập khẩu.

Không chỉ tại Ả Rập Xê Út, cá rô phi Việt Nam còn ghi nhận diễn biến đáng chú ý ở các thị trường khác. Theo VASEP, trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản tăng 74% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm cá rô phi nước lợ của Việt Nam còn bắt đầu tiếp cận phân khúc sushi và sashimi tại thị trường này.

Tuy nhiên, bức tranh xuất khẩu không hoàn toàn đồng đều. Trong cùng kỳ, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Mỹ giảm 42%, xuống còn khoảng 25 triệu USD. Điều này cho thấy triển vọng của từng thị trường có thể khác nhau, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa đầu ra.

Với cá rô phi, cơ hội không chỉ nằm ở việc gia tăng sản lượng xuất khẩu mà còn ở khả năng đáp ứng những phân khúc tiêu dùng khác nhau, từ cá nguyên con đông lạnh đến phi lê và sản phẩm chế biến có giá trị cao hơn.