Điều gì đang xảy ra ở eo biển Hormuz?

Giám đốc điều hành ExxonMobil là ông Darren Woods mới đây đã công bố một sự kiện rất bất ngờ là lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây gần như đã trở lại mức trước chiến tranh, ước chừng đạt hơn 80% lưu lượng trước đây.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu huyết mạch từ rốn dầu ở khu vực Trung Đông ra Ấn Độ Dương, ước chừng chiếm khoảng gần 1/4 lượng dầu thô và LNG của trên thế giới.

Trước khi chiến tranh Mỹ-Iran nổ ra hồi tháng 2 năm nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 125-140 tàu thương mại lớn đi qua eo biển này, bao gồm tàu chở dầu, khí hóa lỏng, hàng rời và container.

Bình luận về tuyên bố này, các nhà phân tích từ kênh Telegram “Lời thì thầm của dầu mỏ” (Whisper of Oil) nhấn mạnh rằng, cần phải làm rõ thêm thông tin này với các sự kiện khác.

Theo ước tính của Kpler, riêng eo biển này đang xử lý 82% khối lượng hàng hóa so với trước đây, nhưng toàn bộ khu vực, bao gồm cả các tuyến đường vòng, đã vận chuyển nhiều hơn trước chiến tranh hơn 24 triệu thùng mỗi ngày.

Các chuyên gia của “Whisper of Oil” nhấn mạnh rằng, ông Darren Woods đề cập đến "eo biển Hormuz", nhưng thực ra ông đang mô tả toàn bộ hệ thống cung ứng của khu vực Trung Đông. Còn eo biển Hormuz chưa bao giờ được mở cửa, chuỗi cung ứng chỉ đơn giản là được tái cấu trúc và thay đổi cách vận hành.

Các tàu chở dầu di chuyển theo đoàn vào ban đêm, được bảo vệ bởi tàu chiến và tắt hoàn toàn thiết bị phát tín hiệu định vị (AIS). Một phần dầu được chuyển sang các siêu tàu chở dầu gần Fujairah và Sohar, sau đó được vận chuyển đến châu Á như hàng hóa thông thường.

Điều này gây tốn kém cho người sử dụng khi cước vận chuyển đã tăng gấp 12 lần, bảo hiểm tăng gấp ba, khiến Saudi Aramco (tập đoàn dầu khí quốc gia của Saudi Arabia) cùng ADNOC (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) phải tung ra các chương trình giảm giá để khuyến khích người mua tiếp tục mua dầu.

Về cơ bản, các nhà sản xuất đang phải trả thêm tiền cho mỗi thùng dầu lẽ ra đã không bán được trước đây, còn người mua dầu trên danh nghĩa là được giảm giá nhưng vẫn phải mua dầu với giá cao hơn trước chiến tranh.

Dự đoán những diễn biến tiếp theo, họ lưu ý rằng giá dầu Brent đang giữ ở mức khoảng 110 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5. Lời giải thích rất đơn giản là thị trường không đánh giá khối lượng hàng hóa hiện tại, mà là rủi ro mất đi khối lượng đó, bởi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết.

Tóm lại, các chuyên gia của “Whisper of Oil” chỉ ra rằng, các vụ tấn công vào tàu chở dầu đang xảy ra với tốc độ kỷ lục, Iran chính thức coi eo biển là đã đóng cửa, và Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

Kết luận lại là ông Darren Woods nói đúng một điều: “Dầu mỏ đã tìm ra cách vận chuyển”, nhưng cái giá phải trả cho cách vận chuyển đó giờ đã được tính vào giá mỗi thùng dầu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá sẽ giảm xuống, bởi cả Mỹ lẫn Iran đều không có dấu hiệu thỏa hiệp.