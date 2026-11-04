Người dùng TikTok, Facebook đặc biệt chú ý: Xuất hiện chiêu lừa đảo mới từ livestream

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook xuất hiện các phiên livestream mời chào người xem tham gia “khui ngọc trai”, mua các gói sản phẩm với lời hứa có cơ hội nhận được viên ngọc giá trị cao và được thu mua lại với số tiền lớn.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hùng Việt - Phú Thọ cảnh báo đây là hình thức tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng tâm lý ham lợi, mong muốn nhận thưởng và kiếm tiền nhanh của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc giới thiệu những “combo” ngọc trai giá thấp, tương ứng với số lượng con trai được mở trực tiếp trên livestream. Người tham gia được dẫn dắt tin rằng nếu tìm thấy viên ngọc đạt “tiêu chuẩn”, đơn vị bán hàng sẽ thu mua lại với giá cao.

Hình ảnh chụp màn hình phiên livestream bán ngọc trai trên mạng xã hội

Khi có người mua, các đối tượng thông báo đã tìm được viên ngọc có giá trị lớn, thậm chí có thể bán lại với số tiền lên tới hàng tỷ đồng, tạo tâm lý phấn khích và khiến người tham gia tin rằng mình đã trúng thưởng lớn.

Sau đó, các đối tượng liên tục đưa ra những lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Ban đầu, khoản tiền dưới 1 triệu đồng có thể được giải thích là tiền đặt cọc; tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm hàng chục triệu đồng để “đủ giá trị combo”, rồi tiếp tục đóng các khoản phí như phí quy đổi tiền tệ, phí hoàn tất thủ tục hoặc phí nhận thưởng.

Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng lại viện dẫn một lý do mới để yêu cầu thanh toán thêm, lợi dụng tâm lý tiếc số tiền đã bỏ ra và hy vọng lấy lại tiền để tiếp tục dẫn dụ.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã QR, video livestream hoặc hình ảnh những người được cho là đã nhận tiền thành công. Những nội dung này có thể bị dàn dựng, chỉnh sửa hoặc sử dụng sai mục đích nhằm tạo cảm giác hoạt động mua bán là có thật, nhiều người tham gia và đã có người nhận được khoản tiền lớn.

Hình ảnh chụp màn hình tin nhắn của đối tượng gửi cho nạn nhân

Trước tình trạng trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vội tin vào những lời quảng cáo về cơ hội trúng thưởng, nhận ngọc quý hoặc thu mua lại sản phẩm với giá cao trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.

Đặc biệt, không chuyển tiền để nhận thưởng, nhận lại tiền bán ngọc hoặc thanh toán các khoản phí phát sinh theo yêu cầu của tài khoản, hội nhóm, chương trình có dấu hiệu bất thường. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, đơn vị tổ chức và điều kiện giao dịch trước khi quyết định mua hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền; đồng thời lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, đường link, thông tin tài khoản và chứng từ giao dịch liên quan để phục vụ việc xác minh. Trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.