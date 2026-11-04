96 tuổi vẫn khỏe mạnh, tỷ phú Warren Buffett có thói quen khó tin: Gần 50 năm không uống nước lọc, mỗi ngày 5 lon Coca-Cola

Warren Buffett là tỷ phú, nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, được biết đến không chỉ bởi những thương vụ tài chính mà còn bởi nhiều thói quen sinh hoạt khác biệt. Ở tuổi 96, sở thích uống Coca-Cola của ông tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi Bill Ackman tiết lộ một câu chuyện thú vị về cuộc gặp với Buffett nhiều năm trước.

Bill Ackman, nhà sáng lập kiêm CEO của Pershing Square Capital Management mới đây đã chia sẻ về điều này trong chương trình podcast Equity Mates Investing. Theo Ackman, trong một bữa tối, ông đã hỏi Buffett muốn uống nước lọc hay nước có ga. Tuy nhiên, câu trả lời của vị khách khiến ông bất ngờ.

“Không, cảm ơn. Tôi sẽ uống một lon Cherry Coke”, Buffett nói.

Bill Ackman tiết lộ thói quen uống đồ uống của Warren Buffett. (Ảnh: IG)

Ackman tiếp tục hỏi liệu Buffett có thực sự không uống nước hay không. Nhà đầu tư huyền thoại đáp: “Bill, tôi đã không uống nước trong 48 năm rồi”.

Ackman cho biết ông đã chuẩn bị sẵn Cherry Coke trước bữa tối vì biết đây là loại đồ uống yêu thích của Buffett.

Câu chuyện khiến nhiều người chú ý bởi thói quen uống nước ngọt kéo dài hàng chục năm của nhà đầu tư nổi tiếng. Theo tác giả người Anh Glen Arnold, trong cuốn sách The Deals of Warren Buffett, Volume 2: The Making of a Billionaire (Những thương vụ của Warren Buffett, Tập 2: Quá trình trở thành tỷ phú), Buffett có thể uống khoảng 5 lon Coca-Cola mỗi ngày.

Uống nhiều nước ngọt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao?

Dù Warren Buffett duy trì thói quen này trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc uống nhiều nước ngọt thay cho nước lọc không phải lựa chọn có lợi cho sức khỏe về lâu dài.

Aditi Prasad Apte, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cấp cao tại Bệnh viện Aster RV ở Bangalore, cho biết nước ngọt thường chứa nhiều đường, caffeine và các chất phụ gia. Những thành phần này không mang lại lợi ích tương tự nước lọc trong việc duy trì các hoạt động bình thường của cơ thể.

Theo chuyên gia, việc thường xuyên uống đồ uống có đường có thể làm tăng lượng calo tiêu thụ hằng ngày mà không tạo cảm giác no tương ứng. Nếu kéo dài, thói quen này có thể góp phần gây tăng cân, béo phì, kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Lượng đường nạp vào cơ thể quá cao cũng có thể làm tăng triglyceride, một loại chất béo trong máu, qua đó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, vận chuyển chất dinh dưỡng, duy trì tuần hoàn máu và giúp thận loại bỏ chất thải. Trong khi đó, nước lọc cung cấp chất lỏng mà không bổ sung đường, calo hay caffeine.

Cẩn trọng với tác động đến răng và thận

Theo Aditi Prasad Apte, một trong những vấn đề đáng chú ý khi tiêu thụ nhiều nước ngọt là ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.

Hàm lượng đường cao trong nước ngọt có thể thúc đẩy quá trình hình thành sâu răng. Bên cạnh đó, tính axit của đồ uống có thể làm suy yếu men răng theo thời gian. Việc thường xuyên tiêu thụ nước ngọt có ga chứa đường cũng được liên hệ với nguy cơ sỏi thận và một số vấn đề về thận cao hơn.

Caffeine trong đồ uống có thể giúp tăng sự tỉnh táo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây rối loạn giấc ngủ, ợ chua, bồn chồn hoặc tim đập nhanh ở một số người.

Chuyên gia cũng lưu ý rằng việc duy trì thói quen uống nhiều nước ngọt trong thời gian dài có thể tạo thêm áp lực lên hệ thống chuyển hóa của cơ thể.

Người lớn tuổi cần chú ý đến lượng nước nạp vào

Theo Aditi Prasad Apte, người lớn tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc có vấn đề về thận cần đặc biệt thận trọng với thói quen tiêu thụ đồ uống có đường.

Một trong những lý do là cảm giác khát thường giảm dần theo tuổi tác. Điều này có thể khiến người lớn tuổi khó nhận biết tình trạng thiếu nước, ngay cả khi cơ thể vẫn cần bổ sung chất lỏng.

Tuy nhiên, nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau mà phụ thuộc vào tuổi tác, mức độ hoạt động thể chất, điều kiện khí hậu và tình trạng sức khỏe.

Câu chuyện về Warren Buffett cho thấy một thói quen cá nhân có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ và trở thành điều khiến công chúng tò mò. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng thói quen của một người không nên được xem là chuẩn mực sức khỏe cho tất cả mọi người.

Theo Indian Express