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Tài xế ô tô chèn ép, tông thai phụ: Sức khỏe nạn nhân ra sao?

| | Sống

Sau vụ bị tài xế ô tô chèn ép, tông ngã ở Lào Cai, thai phụ phải nhập viện điều trị, lo lắng cho em bé được thụ tinh ống nghiệm sau 10 năm hiếm muộn.

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ nữ tài xế ô tô VinFast VF3 bị phản ánh chèn ép, tông ngã một phụ nữ mang thai trên đường Hoàng Liên.

Chiều cùng ngày, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị P.T.T. (SN 1990, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), người đi xe máy trong vụ việc cho biết, hiện chị vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Sức khỏe của chị và thai nhi chưa ổn định, khiến người phụ nữ không khỏi lo lắng.

Theo chia sẻ của chị T., thai kỳ hiện tại có được nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau 10 năm gia đình mong mỏi có con. Vì vậy, sau cú ngã trên đường, chị và người thân càng bất an, lo ngại sự việc ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé.

Chị T. bị ô tô VF3 chèn ép, tông ngã xuống đường. (Ảnh: Chụp màn hình)

Chị P.T.T. cho biết, khoảng 14h50 ngày 1/11, chị đi xe máy trên đường Hoàng Liên thì suýt xảy ra va chạm với một ô tô VinFast VF3 mang biển kiểm soát 24A-376.xx.

“Thời điểm đó, chiếc ô tô đang đỗ bên đường bất ngờ rẽ ra làn đường chính nhưng không bật đèn xi nhan. Sau tình huống suýt va chạm, tôi nhìn về phía người lái ô tô rồi tiếp tục di chuyển” , chị T. nhớ lại.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nạn nhân, nữ tài xế ô tô sau đó tăng tốc, liên tục áp sát và chèn ép xe máy của chị trên một đoạn đường dài.

Khi đến khu vực trước một cửa hàng sửa chữa điện thoại, gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, chiếc ô tô ép xe máy dừng lại, dẫn đến tranh cãi giữa hai người.

“Khi nữ tài xế kia hỏi lý do nhìn về phía mình, tôi đã giải thích về tình huống suýt xảy ra va chạm và việc ô tô rẽ ra đường nhưng không bật xi nhan. Hai bên sau đó tiếp tục lời qua tiếng lại”, chị T. kể.

Chị T. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Lào Cai”

Cũng theo nạn nhân, trước tình huống bị ô tô chèn ép và những lời nói khó nghe, chị T. tìm cách tránh né bằng cách đưa xe lên vỉa hè, sau đó dừng chờ đèn đỏ. Dù vậy, nữ tài xế ô tô vẫn lái xe đuổi theo và tông ngã người phụ nữ đi xe máy.

Cú va chạm khiến chị T. ngã xuống đường, bị thương ở chân. Người phụ nữ cho biết bản thân rất lo lắng vì đang mang thai, không biết sự việc có ảnh hưởng đến em bé hay không. Hiện chị vẫn phải theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

“Sau vụ việc, nữ tài xế ô tô đã gọi điện và đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Dù vậy, tôi mong muốn cơ quan chức năng xác minh đầy đủ diễn biến, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự”, chị T. nói.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

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