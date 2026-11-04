Bộ phận của lợn chứa lượng cholesterol cao gấp hơn 30 lần thịt nạc: Nhiều người vẫn thích ăn để bồi bổ

Óc lợn là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ vị béo ngậy, mềm mịn, thường được chế biến thành các món hấp, hầm hoặc ăn lẩu. Không ít người còn cho rằng ăn óc lợn giúp bổ não theo quan niệm “ăn gì bổ nấy”. Tuy nhiên, quan niệm này không có cơ sở khoa học.

Theo CCTV, óc lợn chứa protein và một số khoáng chất có lợi như canxi, phốt pho và selen, với hàm lượng lần lượt cao gấp 5; 1,6 và 1,3 lần thịt lợn nạc. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bộ phận này cũng chứa lượng cholesterol cao gấp hơn 30 lần thịt nạc, đồng thời có hàm lượng chất béo và purin cao. Vì vậy, việc thường xuyên ăn óc lợn để bồi bổ có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe.

Một món ăn từ óc lợn (Ảnh: iCook)

Óc lợn chứa cholesterol cao gấp 31,7 lần thịt nạc

Trong 100g óc lợn có tới 2.571mg cholesterol, trong khi 100g thịt lợn nạc chứa 81mg. Như vậy, lượng cholesterol trong óc lợn cao gấp 31,7 lần thịt nạc, thậm chí vượt lòng đỏ trứng (1.510mg/100g) và gan lợn (180mg/100g).

CCTV thông tin, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người bị rối loạn mỡ máu nên tiêu thụ dưới 300mg cholesterol mỗi ngày; riêng người tăng cholesterol máu cần dưới 200mg.

Tổng lượng chất béo nói chung trong 100g óc lợn là 9,8g, trong đó có 2,4g chất béo bão hòa.

So với một số loại nội tạng khác, óc lợn có hàm lượng chất béo khá cao, gấp hơn 2 lần gan và phổi lợn, chỉ thấp hơn lòng già.

Bên cạnh đó, óc lợn còn thuộc nhóm thực phẩm giàu purin, với hàm lượng khoảng 175mg/100g. Vì vậy, người mắc bệnh gout hoặc tăng axit uric máu cần đặc biệt thận trọng khi ăn loại thực phẩm này.

4 lưu ý khi ăn óc lợn

1. Ăn ít, không ăn thường xuyên

CCTV thông tin, mỗi tháng chỉ nên ăn óc lợn 2-3 lần, mỗi lần khoảng 25g, tương đương 1/4 bộ óc lợn.

2. Ưu tiên hấp hoặc luộc

Óc lợn thường được nấu trong nước lẩu nhiều dầu, phủ dầu ớt hoặc phết dầu và nước sốt khi nướng. Những cách chế biến này làm tăng lượng chất béo và muối trong món ăn.

Một món từ óc lợn với nhiều dầu mỡ (Ảnh: CCTV)

Ngoài ra, nướng, chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất không có lợi như hydrocarbon thơm đa vòng và amin dị vòng. Vì vậy, không nên chỉ chú ý đến thành phần của óc lợn mà bỏ qua cách chế biến.

Cách chế biến ít dầu như hấp, luộc, hầm giúp tránh bổ sung thêm nhiều chất béo và muối. Có thể dùng lượng nhỏ nước tương, giấm hoặc tỏi để tăng hương vị.

3. Phải nấu chín hoàn toàn

Ăn sống hoặc tái óc lợn có thể gây nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, trong đó có Toxoplasma.

4. Kết hợp rau và thực phẩm giàu chất xơ

Khi ăn óc lợn, nên dùng cùng rau xanh, nấm, rong biển hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Với người có mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, tăng axit uric hoặc gout, nên hạn chế tối đa, thậm chí tránh ăn óc lợn.

Nguồn: CCTV