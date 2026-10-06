Con lợn có 1 phần "quý như nhân sâm" nhưng lượng cực ít: Nhiều người ra chợ thấy nhưng không biết mà ăn!

Thịt lợn từ lâu đã trở thành một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Không chỉ bởi giá cả phải chăng mà còn nhờ vào giá trị dinh dưỡng cao, đa dạng cách chế biến với từng bộ phận khác nhau.

Giá trị dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe của thịt lợn

Với mỗi 100g thịt lợn chín, cơ thể có thể nhận được khoảng 26g chất đạm, 21g chất béo và nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu. Vitamin B1, B6 và B12 trong thịt lợn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, hình thành tế bào máu và cải thiện chức năng não bộ. Thêm vào đó, hàm lượng sắt và kẽm cao trong thịt lợn giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường sức đề kháng.

Thịt lợn rất quen thuộc trong mâm cơm Việt (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, protein trong thịt lợn chứa các axit amin thiết yếu, góp phần duy trì cơ bắp và giảm thiểu nguy cơ thoái hóa cơ khi về già. Beta-alanine trong thịt còn giúp cơ bắp mạnh mẽ hơn, cải thiện hiệu suất vận động. Thịt lợn còn cung cấp sắt dễ hấp thu và selen, là một chất hỗ trợ chức năng tuyến giáp. Một khẩu phần 170g thịt lợn có thể đáp ứng đủ lượng selen cần thiết mỗi ngày.

Dù quen thuộc là vậy nhưng không phải ai cũng biết rằng có một phần thịt trên con lợn được xem là đặc biệt quý giá bởi có rất ít, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Đó là phần thịt má đào.

Tại sao má đào được xem là phần thịt "quý như sâm" của con lợn?

Nhiều người chỉ biết đến phần thịt má, nhưng thực tế thịt má có hai loại: má ngoài và má đào. Má đào là phần thịt nằm bên trong má lợn, là một trong những phần thịt hiếm nhất bởi mỗi con lợn chỉ có khoảng 200 - 300g. Nếu má ngoài có nhiều mỡ, thì má đào lại là phần thịt độc đáo với lớp gân mềm, xen kẽ giữa thịt và mỡ.

Thịt má đào lợn có kết cấu rất đặc biệt (Ảnh minh họa)

Gân của má đào mềm mại, mảnh, không cứng hay dai, hòa quyện với lớp mỡ béo nhưng không ngấy, khiến má đào trở thành một trong những phần thịt được nhiều người yêu thích. Những ai từng thưởng thức phần thịt này đều nhận xét rằng má đào có độ ngọt tự nhiên, thơm mềm, rất khó quên, ăn nhiều cũng không ngán.

Không chỉ ngon, má đào còn chứa lượng collagen dồi dào. Collagen là chất giúp duy trì làn da khỏe mạnh, đàn hồi và hỗ trợ sự dẻo dai của các mô liên kết trong cơ thể. Đồng thời, lượng protein và chất béo trong má đào cũng cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp với những người cần bổ sung dinh dưỡng như người cao tuổi hoặc người mới ốm dậy.

Mặc dù má đào có mỡ, nhưng loại mỡ này chủ yếu là chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe. Vì vậy ăn má đào cũng không quá lo lắng về tăng cân hay tăng huyết áp. Đây cũng là phần thịt rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B12, sắt, magie, kẽm… Protein trong thịt má đào dễ hấp thụ, ăn lại không khô nên được yêu thích. Ngoài ra, phần thịt này có mùi thơm đặc trưng khi chế biến, đa dạng cách nấu.

Má đào lợn giàu dinh dưỡng, rất ngon miệng (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi chọn mua thịt má đào của lợn

Do lượng ít nên phần thịt má đào thường hết sớm tại chợ, được “săn lùng” trong các siêu thị dẫn tới khó mua. Để mua được phần thịt ngon này, người nội trợ nên lưu ý đi chợ sớm hoặc đặt trước với người bán. Khi mua, cũng cần chú ý một số điều để chọn được thịt má đào tươi ngon, chất lượng. Ví dụ như:

- Về màu sắc, thịt má đào tươi thường có màu đỏ hồng tự nhiên, không bị thâm đen hay nhợt nhạt, gân và thịt đan xen.

- Về độ đàn hồi, khi chạm vào thịt, cảm giác chắc chắn và đàn hồi tốt là dấu hiệu của thịt tươi. Thịt má đào được cho là có độ đàn hồi tốt hơn các phần thịt khác do có cả gân, mỡ và nạc.

Dù khó mua nhưng đừng vì vậy mà không kiểm tra khi mua thịt má đào (Ảnh minh họa)

- Về mùi, thịt phải không có mùi hôi lạ hoặc dấu hiệu ẩm mốc, khô ráo bề mặt, không có hiện tượng rỉ nước hoặc dính tay.

- Đặc biệt, tránh mua thịt đã qua xử lý bơm nước hoặc bảo quản đông lạnh quá lâu vì có thể ảnh hưởng đến hương vị và giá trị dinh dưỡng.