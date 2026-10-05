Vì sao thịt lợn đóng khay trong siêu thị có 1 miếng lót dưới đáy?

Nếu thường xuyên mua thịt lợn đóng khay trong siêu thị, nhiều người hẳn đã từng nhìn thấy một miếng màu trắng nằm ngay dưới miếng thịt. Nó khá giống một miếng giấy hoặc miếng mút mỏng, thường bị thịt che gần hết nên lúc mua ít ai chú ý. Chỉ đến khi mở khay ở nhà, nhấc thịt lên mới thấy miếng này đã ướt và đôi khi chuyển sang màu hồng nhạt. Đây không phải miếng lót được đặt vào cho đẹp hay đơn thuần để miếng thịt nằm êm hơn. Trong ngành bao gói thực phẩm, nó thường được gọi là miếng thấm hút thực phẩm hoặc đệm thấm hút, được thiết kế riêng để sử dụng trong các khay đựng thịt và một số thực phẩm tươi sống.

1. Công dụng chính là giữ phần dịch chảy ra từ thịt

Thịt tươi sau khi được cắt, đóng gói và bảo quản vẫn có thể giải phóng một lượng dịch nhất định. Nếu không có lớp thấm hút, phần dịch này sẽ tích lại dưới đáy khay và miếng thịt có thể nằm trực tiếp trong chất lỏng. Miếng thấm hút được đặt ở đáy để giữ lượng dịch đó lại. Bởi vậy, khi mở một khay thịt đã bảo quản một thời gian, việc thấy miếng lót phía dưới ẩm hoặc có màu hồng không phải điều quá lạ. Cũng cần lưu ý rằng phần nước màu hồng chảy ra từ thịt không đơn giản là máu như nhiều người vẫn gọi. Phần lớn máu đã được loại khỏi cơ thể con vật trong quá trình giết mổ; chất lỏng nhìn thấy trong khay chủ yếu gồm nước từ mô thịt cùng các protein, trong đó có myoglobin tạo màu đỏ/hồng.

2. Miếng lót không chỉ là một tờ giấy

Nhìn bên ngoài khá đơn giản nhưng đệm thấm hút dùng trong bao gói thực phẩm có thể gồm nhiều lớp. Tùy sản phẩm, bên trong có vật liệu có khả năng giữ chất lỏng, còn lớp ngoài giúp bao bọc phần vật liệu này và cho dịch thấm vào. Cấu tạo cụ thể không phải loại nào cũng giống loại nào. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) có những hồ sơ cho phép các vật liệu hấp thụ nhất định được sử dụng trong bao bì tiếp xúc với thịt đỏ, gia cầm, cá và một số thực phẩm khác theo điều kiện sử dụng quy định. Vì vậy, không nên tự bóc, cắt hay xé miếng lót để xem bên trong có gì. Nó được sản xuất để thực hiện nhiệm vụ khi còn nguyên vẹn trong bao bì, chứ không phải một bộ phận của thực phẩm.

3. Miếng lót chạm trực tiếp vào thịt có đáng lo không?

Đây có lẽ là điều nhiều người thắc mắc nhất khi thấy miếng thịt nằm ngay trên lớp lót. Với bao bì thực phẩm được sản xuất đúng mục đích, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu an toàn tương ứng với điều kiện sử dụng. FDA của Mỹ xếp các thành phần bao bì tiếp xúc với thực phẩm vào nhóm vật liệu tiếp xúc thực phẩm và đánh giá việc sử dụng dựa trên điều kiện cụ thể. Nói cách khác, không nên mặc định rằng cứ thấy miếng lót chạm vào thịt là thịt đã bị nhiễm hóa chất. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa miếng lót có thể được sử dụng tùy ý. Người mua vẫn nên kiểm tra tổng thể bao bì. Nếu khay bị thủng, màng bọc rách, miếng thấm hút vỡ hoặc vật liệu bên trong rò ra ngoài, tốt nhất không chọn sản phẩm đó.

4. Mang thịt về nhà, miếng lót này nên xử lý thế nào?

Khi mở khay để chế biến, chỉ cần lấy thịt ra và bỏ miếng thấm hút cùng bao bì. Không nên giặt rồi tái sử dụng cho thực phẩm khác, bởi bao bì đã tiếp xúc với thịt sống có thể mang vi khuẩn và làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo sang tay, bề mặt bếp hoặc thực phẩm khác. Một lưu ý khác dễ bị bỏ qua là phải lấy miếng lót ra trước khi nấu. Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) lưu ý các miếng thấm hút trong bao bì thịt không được thiết kế để đưa vào lò nướng. Nếu vật liệu bao bì bị nóng chảy hoặc biến dạng trong quá trình nấu, thực phẩm không nên tiếp tục được sử dụng.

Sau khi bỏ bao bì, người chế biến nên rửa tay và làm sạch những bề mặt, dụng cụ đã tiếp xúc với thịt sống. Riêng thịt sống không cần rửa dưới vòi nước trước khi nấu, bởi nước bắn có thể làm vi khuẩn phát tán sang khu vực xung quanh.

Không phải cứ khay có nhiều dịch là thịt đã hỏng

Miếng thấm hút ướt nhiều hay ít không phải tiêu chí duy nhất để kết luận chất lượng của miếng thịt. Lượng dịch thoát ra còn chịu ảnh hưởng bởi loại thịt, phần thịt, quá trình xử lý và điều kiện bảo quản. Vì vậy, không nên nhìn miếng lót rồi vội kết luận thịt bị bơm nước hay đã hỏng. Khi chọn thịt đóng khay, người mua nên xem đồng thời tình trạng bao bì, thông tin trên nhãn, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Nếu bao bì rách, rò rỉ, phồng bất thường hoặc sản phẩm có những dấu hiệu đáng ngờ khác, lựa chọn an toàn hơn vẫn là không mua.

Như vậy, miếng trắng nhỏ thường bị bỏ qua dưới đáy khay thực chất là một phần có chủ đích của hệ thống bao gói. Nhiệm vụ của nó khá đơn giản: giữ phần dịch thoát ra khỏi thịt trong quá trình bảo quản và giúp chất lỏng không đọng tự do dưới đáy khay.