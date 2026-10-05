Siêu sân bay 16 tỷ USD bắt đầu "chiêu quân" hàng loạt vị trí, làm việc 8 tiếng/ngày, yêu cầu tốt nghiệp THPT, đủ sức khỏe lao động

Ngày 5/10, Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo tuyển dụng lao động năm 2026 - Đợt 2. Theo đó, chi nhánh đang tìm kiếm nhân sự cho 7 vị trí gồm nhân viên lái xe văn phòng, nhân viên bảo trì hệ thống điện, chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư vận hành hệ thống điện, nhân viên vận hành và bảo trì hệ thống tra nạp ngầm, nhân viên kiểm soát chất lượng nhiên liệu, nhân viên phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Địa điểm làm việc là Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ toàn bộ dự án khoảng 336.630 tỷ đồng (tương đương khoảng 16 tỷ USD). Theo thông báo, người lao động sẽ làm việc trong môi trường an toàn, văn minh, có giao tiếp quốc tế; đồng thời được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, có lương, thưởng, thu nhập hấp dẫn và được đào tạo, phát triển kỹ năng phù hợp với công việc.

Ảnh: ACV

Tuyển dụng 8 vị trí, từ lái xe đến kỹ sư kỹ thuật

Các chức danh được Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành tuyển dụng trong đợt này gồm:

Nhân viên lái xe văn phòng; Nhân viên bảo trì hệ thống điện; Chuyên viên kỹ thuật; Kỹ sư vận hành hệ thống điện; Nhân viên vận hành và bảo trì hệ thống tra nạp ngầm; Nhân viên kiểm soát chất lượng nhiên liệu; Nhân viên phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ứng viên dự tuyển phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động theo quy định pháp luật, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị khởi tố, truy tố hoặc thi hành án hình sự, không mắc các tệ nạn xã hội và không nghiện ma túy, các chất gây nghiện bị cấm.

Về trình độ văn hóa, ứng viên cần tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe thực hiện công việc và đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ dự tuyển. Tiêu chuẩn riêng đối với từng chức danh được thực hiện theo Phụ lục 01 kèm theo thông báo.

Hồ sơ yêu cầu nhiều loại giấy tờ

Theo thông báo, hồ sơ dự tuyển gồm đơn xin việc ghi rõ vị trí ứng tuyển và bảng tóm tắt thông tin cơ bản của người lao động như trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng và tự nhận xét.

Ứng viên cần chuẩn bị sơ yếu lý lịch có dán ảnh, được xác nhận trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; phiếu lý lịch tư pháp số 01 bản chính có thời hạn 3 tháng; giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, cũng trong thời hạn 3 tháng.

Bên cạnh đó là bằng cấp chuyên môn theo tiêu chuẩn chức danh công việc, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu, bản sao công chứng giấy khai sinh, căn cước công dân, các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan và giấy tờ pháp lý cá nhân. Hồ sơ cũng cần có email, số điện thoại liên hệ và 2 ảnh màu 4x6, phông trắng.

Với chứng chỉ ngoại ngữ, thông báo chỉ chấp nhận chứng chỉ có thời hạn 24 tháng tính từ ngày thi đến ngày nộp hồ sơ hoặc bằng cử nhân tiếng Anh. Các chứng chỉ được chấp nhận gồm TOEIC, IELTS, Cambridge ESOL Exams, TOEFL CBT, TOEFL iBT và TOEFL Paper (ITP/PBT). Các chứng chỉ tiếng Anh thi trực tuyến hoặc không thi tập trung trực tiếp tại cơ sở được cấp phép tổ chức thi không được chấp nhận.

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 05/10/2026 đến hết ngày 12/10/2026 đối với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp. Thời gian tiếp nhận vào buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00, không nhận hồ sơ vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

Chi nhánh lưu ý không trả lại hồ sơ dự tuyển đối với ứng viên đã nộp. Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký và tham gia ứng tuyển một vị trí chức danh trong cùng đợt tuyển dụng.

Thông tin về đợt tuyển dụng trước của Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành cũng cho thấy đơn vị này từng tuyển nhiều nhóm nhân sự kỹ thuật, vận hành, kiểm soát chất lượng nhiên liệu và tra nạp để làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.