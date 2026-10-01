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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt

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Thỏa thuận hợp tác được chính thức thiết lập, mở ra cơ hội mới cho hàng ngàn học sinh đang theo học tại ngôi trường thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Một trường học thuộc hệ sinh thái Vingroup vừa chính thức thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân, mở thêm cơ hội để hàng nghìn học sinh tiếp cận môi trường đại học, học Kinh tế, Khoa học dữ liệu và trải nghiệm làm sinh viên ngay từ bậc phổ thông.

Ngày 30/9/2026, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Trường Trung học Vinschool Times City tổ chức lễ ký kết hợp tác, chính thức thiết lập quan hệ giữa hai đơn vị trong các hoạt động học thuật, hướng nghiệp, trải nghiệm và cung cấp thông tin tuyển sinh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 1.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 2.

Ảnh Vinschool Times City

Đây là một "cái bắt tay" đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Vinschool là hệ thống giáo dục không vì lợi nhuận từ mầm non đến THPT do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển. Báo cáo thường niên năm 2025 của Vingroup cũng liệt kê Vinschool JSC trong danh sách công ty con của tập đoàn. Vingroup hiện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. 

Ở phía còn lại là Đại học Kinh tế Quốc dân - cái tên quen thuộc trong nhóm trường đào tạo kinh tế, kinh doanh và quản lý tại Việt Nam. Trên truyền thông, NEU nhiều lần được ví von là "Stanford Việt Nam".

Đáng chú ý, trước khi hai bên chính thức ký biên bản ghi nhớ, một lượng không nhỏ học sinh Vinschool Times City đã lựa chọn NEU cho bậc đại học.

Gần 50 học sinh Vinschool Times City trúng tuyển NEU trong năm 2026

Theo thông tin được Đại học Kinh tế Quốc dân công bố, trong kỳ tuyển sinh năm 2026, gần 50 học sinh Vinschool Times City đã trúng tuyển vào NEU với điểm đầu vào cao. Phía đại học cũng đánh giá những học sinh Vinschool Times City đang theo học tại đây thể hiện năng lực và đạt kết quả tích cực. 

Con số này đáng chú ý bởi thỏa thuận ngày 30/9 không phải điểm khởi đầu hoàn toàn của mối liên hệ giữa hai cơ sở giáo dục.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết trước lễ ký, hai đơn vị đã có một số hoạt động phối hợp nhất định, song chưa được triển khai thường xuyên và có hệ thống. Biên bản ghi nhớ mới sẽ tạo nền tảng để hai bên xây dựng kế hoạch cụ thể hơn, đặc biệt trong các hoạt động chuyên môn về kinh tế, quản lý, công nghệ cũng như trải nghiệm môi trường đại học. 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 3.

PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu phát biểu (Ảnh Vinschool Times City)

 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 3.

Ảnh Vinschool Times City

Như vậy, điểm mới của sự kiện lần này nằm ở việc những kết nối vốn đã tồn tại được đưa vào một khuôn khổ hợp tác bài bản hơn. Theo NEU, thỏa thuận tập trung vào ba nhóm chính gồm tuyển sinh - truyền thông, học thuật và hướng nghiệp - trải nghiệm.

Hơn 4.000 học sinh có thêm cơ hội "chạm" đại học từ sớm

Quy mô học sinh có khả năng tiếp cận những hoạt động mới cũng là một điểm đáng chú ý. Hiện Vinschool Times City được hệ thống giới thiệu là cụm trường liên cấp từ mầm non đến THPT lớn nhất Vinschool, với khoảng hơn 4.000 học sinh.

Với thỏa thuận vừa ký, học sinh sẽ không chỉ tiếp nhận thông tin tuyển sinh theo cách truyền thống. Ngay trong năm đầu tiên, NEU và Vinschool Times City dự kiến tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân ngay tại trường, đồng thời triển khai chương trình "Một ngày là sinh viên".

Học sinh cũng có cơ hội tham gia những lớp chuyên đề về Kinh tế học, Khoa học dữ liệu và Kỹ năng nghiên cứu, bên cạnh các cuộc thi học thuật, hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các chương trình có sự tham gia của giảng viên và sinh viên NEU. 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 4.

Thầy Scott Anthony Neufeld – Hiệu trưởng Trường Trung học Vinschool Times City phát biểu trong lễ công bố hợp tác (Ảnh Vinschool Times City)

Điều này giúp sự hợp tác vượt ra ngoài phạm vi của một buổi giới thiệu tuyển sinh đơn thuần. Học sinh phổ thông có thể trực tiếp bước vào khuôn viên đại học, trải nghiệm lớp học, gặp giảng viên, sinh viên và hình dung rõ hơn ngành học mình đang cân nhắc.

Ngay sau lễ ký kết, tinh thần này đã được đưa vào thực tế thông qua NEU Academic Experience và NEU Campus Tour. Theo NEU, học sinh Vinschool Times City được trải nghiệm một lớp học mang màu sắc đại học, giao lưu với giảng viên, sinh viên và tham quan không gian học tập, đời sống sinh viên tại trường. 

Không phải "vé đặc cách", giá trị nằm ở việc được chuẩn bị sớm hơn

Bản thân Vinschool Times City trước đây đã xây dựng nhiều hoạt động hướng nghiệp dành cho học sinh trung học. Thông tin giới thiệu hiện hành của trường cho biết học sinh được tiếp cận mô hình tín chỉ với các môn định hướng như Kinh tế học, Tâm lý học, Tư duy phản biện, Triết học hay Khởi nghiệp; đồng thời được cố vấn học tập 1-1 và tham gia Career Day, tuần lễ kiến tập, triển lãm đại học, "Một ngày làm sinh viên".

Việc kết nối trực tiếp với NEU vì thế bổ sung thêm một kênh để học sinh kiểm chứng lựa chọn của mình trước khi bước vào kỳ tuyển sinh thực tế.

Theo ông Scott Anthony Neufeld, Hiệu trưởng Trường Trung học Vinschool Times City, định hướng của hai bên là không dừng lại ở một vài hoạt động riêng lẻ mà xây dựng mối quan hệ đồng hành lâu dài, trong đó học sinh là trung tâm thụ hưởng. Những trải nghiệm này được kỳ vọng giúp các em hiểu rõ bản thân hơn, từ đó có thêm cơ sở khi lựa chọn con đường đại học. 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 5.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 6.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bắt tay ngôi trường được ví là "Stanford Việt Nam": Gần 50 học sinh trúng tuyển ngay trong năm nay, 4.000 học sinh khác có thêm loạt cơ hội đặc biệt - Ảnh 7.

Học sinh tham gia lớp học Demo cùng TS. Ngô Thị Mỹ Hạnh - Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh Vinschool Times City)

Dù vậy, thỏa thuận không đồng nghĩa học sinh Vinschool được ưu tiên tuyển thẳng hay có "vé đặc cách" vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Giá trị nổi bật nằm ở việc khoảng cách giữa lớp học phổ thông và giảng đường được rút ngắn: học sinh có thể tìm hiểu ngành, học thử chuyên đề và trải nghiệm môi trường đại học trước thời điểm phải đưa ra một trong những lựa chọn quan trọng nhất của những năm cuối phổ thông.

Thu Phương

Việt Nam hàng ngày

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