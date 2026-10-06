Đắk Lắk xác minh vụ giáo viên tố bị trích 12-15% phụ cấp dạy học sinh khuyết tật

Ngày 6/10, tại cuộc họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, thông tin về quá trình xác minh đơn tố cáo của giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Giáo viên phản ánh phải trích lại 12-15% khoản phụ cấp dạy học sinh khuyết tật cho nhà trường bằng hình thức chuyển khoản.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND phường thành lập tổ xác minh, làm việc với những cá nhân liên quan để làm rõ các nội dung.

Qua kiểm tra, tổ xác minh ghi nhận một số tài liệu thể hiện giáo viên chuyển tiền từ tài khoản cá nhân đến tài khoản của một số người. Sau đó, các khoản tiền này được chuyển lại cho kế toán trường.

Ông Nguyễn Hữu Luật, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất thông tin vụ việc.

“Các khoản tiền này chuyển với mục đích, bản chất và căn cứ thế nào; việc chuyển tiền xuất phát từ sự tự nguyện hay có yêu cầu, ép buộc... chúng tôi đang tiếp tục đối chiếu, làm rõ” , ông Luật nói.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xác minh quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng số tiền và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tại thời điểm tổ xác minh làm việc, 28/29 giáo viên báo cáo được hoàn trả tổng cộng hơn 92 triệu đồng.

“Thời gian nhận khoản tiền này chúng tôi đang xác định lại” , ông Luật nói và cho biết đây mới là số liệu tại thời điểm tổ xác minh, chưa phải kết luận cuối cùng.

UBND phường Thành Nhất dự kiến hoàn thành việc giải quyết tố cáo trước ngày 21/10 và ban hành kết luận theo quy định.

Trước đó, một số giáo viên Trường Tiểu học Ngô Gia Tự có đơn tố cáo cho rằng phải trích lại 12-15% khoản phụ cấp dạy học sinh khuyết tật cho nhà trường bằng hình thức chuyển khoản.

Trong nội dung một số giao dịch, giáo viên ghi rõ: “chuyen tien 15 phan tram khuyet tat”.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Ngô Gia Tự giải thích, khi nhận tiền phụ cấp, một số giáo viên từng gửi quà nhưng lãnh đạo trường không nhận. Sau đó, các giáo viên mua hoa quả để cùng sử dụng tại trường.

Về sau, một số giáo viên trao đổi và thống nhất góp một phần tiền phụ cấp để tổ chức liên hoan tập thể hoặc phục vụ các hoạt động chung khi nhà trường tổ chức đi chơi.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi có thông tin về việc sáp nhập trường, số tiền này được gửi trả cho giáo viên. Tuy nhiên, thời điểm đó còn một giáo viên chưa nhận lại khoản tiền.

UBND phường Thành Nhất tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc trước khi đưa ra kết luận.