Giả danh công an, gọi sinh viên lên Zoom ‘điều tra rửa tiền’

Tối 4/11, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an, dựng kịch bản điều tra rửa tiền để tiếp cận sinh viên, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Các thông báo giả mạo nhà trường.

Theo thông tin cảnh báo của nhà trường, lúc 10h34 cùng ngày, một sinh viên UFM nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội. Người gọi thông báo sinh viên đang bị tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền của một nhân viên ngân hàng cùng các đối tượng khác.

Sau cuộc gọi, sinh viên được yêu cầu tham gia cuộc họp trực tuyến qua Zoom, kéo dài từ 11h đến 12h30.

Trong cuộc họp, những người tự xưng là cán bộ công an liên tục đặt câu hỏi về thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Nhóm này còn yêu cầu sinh viên cung cấp lịch sử giao dịch để “chứng minh bản thân không liên quan đến hoạt động rửa tiền”.

Những kẻ giả mạo mở cuộc họp Zoom yêu cầu sinh viên tham gia.

Đáng chú ý, để tạo thêm lòng tin, nhóm người nói trên đưa ra một văn bản được giới thiệu là công văn của Trường Đại học Tài chính – Marketing, có nội dung liên quan đến chương trình đào tạo đại học liên kết quốc tế.

Sinh viên đã chủ động liên hệ nhà trường, đề nghị xác minh tính xác thực của văn bản và phản ánh sự việc.

UFM cảnh báo đây là những dấu hiệu điển hình của thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo. Nhà trường đề nghị sinh viên cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo người nghe liên quan vụ án hình sự rồi yêu cầu làm việc qua Zoom, Zalo hoặc điện thoại.

Văn bản giả mạo Viện kiểm sát để thao túng sinh viên.

Theo khuyến cáo của trường, sinh viên không cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc chia sẻ màn hình theo yêu cầu của người lạ. Đặc biệt, không chuyển tiền để “chứng minh tài chính”, “xác minh tài sản” hay “chứng minh vô tội”.

Với các văn bản có logo, con dấu, chữ ký được giới thiệu là của nhà trường hoặc cơ quan chức năng, sinh viên cần xác minh qua kênh chính thức trước khi tin và thực hiện yêu cầu.

Khi gặp tình huống tương tự, UFM khuyến cáo sinh viên bình tĩnh, ngắt kết nối, chủ động liên hệ nhà trường, gia đình hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Trường hợp đã tiết lộ thông tin ngân hàng, cần lập tức liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản.