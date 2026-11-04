Nghiên cứu gần 12 năm hé lộ: Tốc độ đi bộ có thể tiết lộ manh mối về tuổi thọ, nhiều người ít để ý

Một thói quen tưởng chừng đơn giản như đi bộ có thể cung cấp những thông tin đáng chú ý về sức khỏe và tuổi thọ. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy tốc độ đi bộ bình thường có liên quan đến nguy cơ tử vong ở người lớn tuổi.

Theo Fox News, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 4.067 người trưởng thành tại Anh, với độ tuổi trung bình khoảng 69, nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa tốc độ đi bộ và nguy cơ tử vong trong dài hạn.

Tốc độ đi bộ bình thường có thể cung cấp manh mối về sức khỏe tổng thể và tuổi thọ (Ảnh minh hoạ: AI)

Để đánh giá khả năng vận động, những người tham gia thực hiện một bài kiểm tra đi bộ ngắn với tốc độ bình thường. Đồng thời, họ đeo thiết bị theo dõi hoạt động ở cổ tay trong 9 ngày để ghi lại tốc độ đi bộ trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong gần 12 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu ghi nhận 739 người tham gia tử vong. Kết quả cho thấy những người đi bộ nhanh hơn, cả trong bài kiểm tra lẫn hoạt động thường ngày, có nguy cơ tử vong thấp hơn.

Mối liên hệ này vẫn được ghi nhận sau khi các nhà nghiên cứu tính đến những yếu tố khác liên quan đến sức khỏe và lối sống. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu chỉ cho thấy mối liên hệ giữa tốc độ đi bộ và nguy cơ tử vong, chưa chứng minh rằng đi bộ nhanh hơn trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ.

Tốc độ đi bộ phản ánh sự phối hợp của nhiều hệ thống trong cơ thể

Beth Templin, chuyên gia lâm sàng về lão khoa được chứng nhận và Giám đốc điều hành HouseFit Physical Therapy & Fitness tại St. Louis, cho rằng tốc độ đi bộ có thể cung cấp cái nhìn tổng thể về khả năng hoạt động của cơ thể.

Theo bà, trong lĩnh vực vật lý trị liệu, tốc độ đi bộ được gọi là “dấu hiệu sinh tồn thứ sáu” bởi chỉ số này phản ánh sự phối hợp của nhiều hệ thống trong cơ thể.

“Để đi bộ nhanh, chúng ta cần đôi chân khỏe mạnh, tim và phổi hoạt động tốt, khả năng giữ thăng bằng, cùng bộ não và hệ thần kinh có thể phối hợp tất cả những yếu tố này”, Templin chia sẻ với Fox News Digital.

Các chuyên gia cho rằng tốc độ đi bộ phản ánh sự phối hợp giữa tim, phổi, cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và hệ thần kinh (Ảnh: iStock)

Vị chuyên gia không tham gia nghiên cứu nói trên nhưng nhận định rằng những thay đổi về tốc độ đi bộ có thể cung cấp manh mối về tình trạng sức khỏe.

Theo Templin, khi tốc độ đi bộ bắt đầu giảm, đây đôi khi có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy một trong những hệ thống của cơ thể đang suy yếu. Những thay đổi này có thể xuất hiện trước khi các bất thường được phát hiện thông qua xét nghiệm thông thường.

Dù vậy, tốc độ đi bộ không thể thay thế các phương pháp đánh giá sức khỏe và cũng không phải công cụ chẩn đoán độc lập.

Người lớn tuổi muốn đi bộ nhanh hơn cần chú ý đến sức mạnh cơ bắp

Đối với người lớn tuổi muốn cải thiện tốc độ đi bộ và thể lực tổng thể, việc tăng số bước mỗi ngày có thể chưa đủ.

Templin khuyến nghị mọi người chú trọng xây dựng sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng, thay vì chỉ tập trung vào việc đi bộ nhiều hơn.

Theo chuyên gia, tốc độ đi bộ không chỉ phụ thuộc vào sức bền mà còn liên quan đến sức mạnh của cơ thể. Vì vậy, người lớn tuổi có thể bổ sung những bài tập tăng cường cơ chân đơn giản vào thói quen vận động.

Một số bài tập được bà gợi ý gồm đứng lên khỏi ghế mà không dùng tay hỗ trợ và nâng gót chân trong khi vịn vào mặt bàn để giữ thăng bằng.

Ngoài ra, người tập có thể kết hợp những khoảng đi bộ nhanh ngắn trong quá trình vận động. Sau khi khởi động, người tập có thể đi bộ nhanh trong một phút, sau đó giảm tốc độ và đi bộ chậm trong hai phút trước khi lặp lại chu kỳ. Thời gian đi bộ nhanh có thể được tăng dần tùy theo khả năng của mỗi người.

Đi bộ nhanh chưa chắc giúp kéo dài tuổi thọ

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng kết quả nghiên cứu cần được diễn giải thận trọng. Việc đi bộ nhanh hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn không đồng nghĩa với việc tốc độ đi bộ là nguyên nhân trực tiếp quyết định tuổi thọ.

“Nghiên cứu này chỉ cho thấy mối liên hệ, chứ không phải bằng chứng rằng đi bộ nhanh hơn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ” , Templin lưu ý.

Nghiên cứu cũng có một số hạn chế. Những người tham gia nhìn chung khỏe mạnh hơn so với nhóm dân số lớn hơn, do đó kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ tình trạng của tất cả người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, hiện chưa có phương pháp tiêu chuẩn để đo tốc độ đi bộ hằng ngày bằng thiết bị theo dõi hoạt động đeo cổ tay. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần tiến hành thêm những nghiên cứu để xác định liệu kết quả này có thể áp dụng cho những nhóm dân số khác hay không.

Nhìn chung, tốc độ đi bộ có thể là một chỉ số đơn giản giúp đánh giá khả năng vận động và sức khỏe tổng thể, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều yếu tố cần xem xét khi đánh giá sức khỏe, không phải thước đo duy nhất để dự đoán tuổi thọ.

Nguồn: Fox News



