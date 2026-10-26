Người đàn ông 66 tuổi tiểu đường nghe lời "bác sĩ online", ngày nhai một cây mía: Đường huyết tăng vọt, bác sĩ hết nói nổi

Đang uống thuốc đều đặn, bỗng chuyển sang ăn mía chữa tiểu đường

BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Mạch máu Việt Nam), mới đây chia sẻ về trường hợp một bệnh nhân nam 66 tuổi mắc đái tháo đường lâu năm, sinh sống tại Phú Thọ. Trước đó, người bệnh vẫn lĩnh thuốc và điều trị đều đặn.

Gần đây, sau khi nghe những lời truyền miệng trên mạng xã hội cho rằng có thể điều trị tiểu đường bằng cách ăn mía. Vậy là thay vì chỉ xem đây là một loại thực phẩm thông thường, người đàn ông lại đặt niềm tin vào phương pháp được lan truyền trên mạng: Ngày nào ông cũng cặm cụi gặm một cây mía, với hy vọng tình trạng bệnh sẽ được cải thiện.

Đáng tiếc, kết quả lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với mong muốn của người bệnh.

Sau một thời gian áp dụng cách ăn mía mỗi ngày, ông bắt đầu xuất hiện tình trạng tê người, nói khó. Người nhà lo lắng, tưởng ông bị đột quỵ nên đưa đến BS Đoàn Dư Mạnh khám. Qua kiểm tra, bác sĩ ghi nhận đường huyết của bệnh nhân tăng cao, ở mức hơn 18 mmol/L.

Chia sẻ về trường hợp này, BS Đoàn Dư Mạnh không khỏi ngán ngẩm trước một cách điều trị phản khoa học được lan truyền trên mạng xã hội. Người bệnh vốn đã có bệnh mạn tính, vẫn đang điều trị theo hướng dẫn, nhưng chỉ vì nghe lời mách không có căn cứ mà lại tự đưa một lượng đường lớn vào cơ thể mỗi ngày.

Theo bác sĩ, người mắc đái tháo đường cần đặc biệt chú ý đến lượng đường nạp vào cơ thể. Mía có vị ngọt tự nhiên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc loại thực phẩm này có thể giúp chữa bệnh đái tháo đường. Ngược lại, ăn mía thường xuyên với lượng lớn có thể khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn.

Một cây mía tưởng chừng vô hại, nếu được sử dụng với niềm tin sai lệch rằng có thể thay thế thuốc, lại có thể khiến người bệnh phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe đáng tiếc.

Tiểu đường có thể kiểm soát, nhưng không thể trông chờ vào một cây mía

BS.CKII Nguyễn Thị Lựu (Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương), cho biết đái tháo đường type 2 là bệnh mạn tính, hiện chưa có phương pháp bảo đảm chữa khỏi hoàn toàn cho tất cả người bệnh. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể đạt trạng thái lui bệnh nếu đáp ứng những điều kiện nhất định và được theo dõi phù hợp.

Theo các tiêu chí chuyên môn được sử dụng trong y khoa, lui bệnh đái tháo đường type 2 thường được xác định khi chỉ số HbA1c duy trì dưới ngưỡng chẩn đoán đái tháo đường trong ít nhất 3 tháng mà không cần sử dụng thuốc hạ đường huyết. Tình trạng này không đồng nghĩa với việc bệnh đã biến mất vĩnh viễn, bởi đường huyết vẫn có thể tăng trở lại.

Ở một số người mới mắc bệnh, đặc biệt là người thừa cân hoặc béo phì, việc giảm cân đáng kể, kết hợp thay đổi lối sống theo hướng dẫn khoa học, có thể giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và tạo cơ hội đạt lui bệnh. Mức giảm cân cần thiết phụ thuộc từng trường hợp; các chương trình điều trị phải được cá nhân hóa và theo dõi bởi nhân viên y tế.

Điều đó hoàn toàn khác với việc tự ý thay đổi chế độ điều trị vì tin vào một loại thực phẩm hay đồ uống được quảng cáo có thể chữa bệnh.

BS Lựu nhấn mạnh, người mắc đái tháo đường cần tuân thủ điều trị, không tự ý bỏ thuốc. Việc sử dụng nước mía để chữa đái tháo đường là phản khoa học. Trong một ly nước mía có thể chứa khoảng 27-30 g đường tự nhiên, tùy lượng nước và cách chế biến. Đây không phải thuốc chữa bệnh và không được khuyến cáo sử dụng như một phương pháp điều trị cho người mắc đái tháo đường.

Nếu muốn uống nước mía, người bệnh cần cân nhắc rất kỹ lượng sử dụng, tình trạng kiểm soát đường huyết và chế độ dinh dưỡng tổng thể. Việc sử dụng, nếu phù hợp, nên được trao đổi với bác sĩ điều trị; người bệnh không nên tự cho rằng nước mía an toàn chỉ vì đường trong đó có nguồn gốc tự nhiên.

Thông điệp mà BS Lựu đưa ra rất rõ ràng: "Không có con đường tắt trong điều trị bệnh mạn tính".

Với người mắc đái tháo đường, việc nạp thêm một lượng lớn đường khi đường huyết đang không được kiểm soát có thể góp phần làm tình trạng tăng đường huyết trầm trọng hơn. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng cấp tính như tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu do tăng đường huyết, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đừng để lời mách trên mạng thay thế phác đồ điều trị

Đái tháo đường không phải căn bệnh có thể kiểm soát bằng một vài mẹo truyền miệng. Đây là bệnh mạn tính đòi hỏi người bệnh phải theo dõi lâu dài, kiểm soát đường huyết và phối hợp nhiều biện pháp, từ sử dụng thuốc, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, duy trì vận động đến tái khám định kỳ và phát hiện, điều trị các biến chứng nếu có.

Người bệnh cũng cần quan tâm đến các yếu tố nguy cơ đi kèm như huyết áp và mỡ máu, đồng thời trao đổi với bác sĩ khi có bất kỳ thay đổi nào trong chế độ ăn uống hoặc điều trị.

Các phương pháp điều trị đái tháo đường hiện nay được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu khoa học và bằng chứng lâm sàng. Không có bất kỳ loại nước uống hay mẹo dân gian nào được chứng minh có thể thay thế vai trò của insulin hoặc các thuốc hạ đường huyết đã được chỉ định phù hợp cho từng bệnh nhân.

Điều quan trọng là người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc, giảm liều hoặc thay thế thuốc bằng thực phẩm theo lời khuyên chưa được kiểm chứng. Ngay cả khi đường huyết có dấu hiệu cải thiện, việc điều chỉnh điều trị vẫn cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Trường hợp người đàn ông 66 tuổi ở Phú Thọ là lời cảnh báo về cái giá phải trả khi đặt niềm tin vào những thông tin sức khỏe thiếu căn cứ. Một cây mía có thể là món ăn quen thuộc, nhưng không thể trở thành phương thuốc điều trị đái tháo đường chỉ nhờ những lời truyền miệng.

Với người mắc bệnh mạn tính, điều đáng tin cậy nhất vẫn là tái khám đúng hẹn, theo dõi đường huyết thường xuyên, tuân thủ phác đồ và điều chỉnh lối sống khoa học. Đừng để một lời mách tưởng chừng đơn giản trên mạng xã hội khiến những nỗ lực điều trị suốt nhiều năm trở nên vô ích, thậm chí đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm.

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