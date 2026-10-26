5 loại cây được ví như “nam châm hút tài lộc”: Vừa đẹp, vừa dễ trồng

Theo Times of India, trong phong thủy, cây xanh không chỉ có tác dụng trang trí mà còn được cho là có thể thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự bình an, hạnh phúc và thịnh vượng cho gia chủ.

Theo quan niệm này, khu vực Đông Nam của ngôi nhà được xem là cung tài lộc, gắn liền với hành Mộc. Việc bố trí cây xanh phù hợp tại đây được tin rằng có thể kích hoạt nguồn năng lượng tốt, hỗ trợ vận may về tài chính.

Dưới đây là 5 loại cây vừa đẹp, dễ chăm sóc, vừa được xem là biểu tượng thu hút tài lộc trong phong thủy.

1. Cây kim ngân

Cây kim ngân (Ảnh: Gardening Know How)

Cây kim ngân (Pachira aquatica) là một trong những loại cây phong thủy được nhiều người yêu thích nhờ hình dáng đẹp và ý nghĩa tốt lành.

Điểm nổi bật của cây là phần thân thường được đan bện vào nhau, tượng trưng cho sự ổn định và bền vững. Theo phong thủy, kim ngân được cho là có khả năng thu hút nguồn thu nhập ổn định và mang lại thuận lợi trong kinh doanh.

Đặc biệt, những chiếc lá thường gồm 5 lá chét được liên tưởng đến sự hài hòa giữa các yếu tố trong tự nhiên.

Vị trí thích hợp để đặt cây là góc Đông Nam của ngôi nhà hoặc trên bàn làm việc. Kim ngân tương đối dễ chăm sóc, phát triển tốt ở nơi có ánh sáng gián tiếp và chỉ cần tưới nước vừa phải.

2. Cây ngọc bích

Cây ngọc bích (Ảnh: Moon Valley Nurseries)

Cây ngọc bích (Crassula ovata) còn được gọi là cây tiền trong quan niệm phong thủy của nhiều quốc gia. Loại cây này có những chiếc lá dày, tròn, mọng nước, hình dáng gợi liên tưởng đến những đồng tiền xu. Vì vậy, ngọc bích được xem là biểu tượng của sự tích lũy tài sản, tăng trưởng và thịnh vượng.

Theo phong thủy, đặt cây ngọc bích gần cửa ra vào được cho là có thể giúp đón tài lộc và những cơ hội tài chính tốt đẹp.

Tuy nhiên, người theo quan niệm phong thủy thường tránh đặt loại cây này trong phòng ngủ để duy trì sự cân bằng năng lượng dương.

Ngọc bích thuộc nhóm cây mọng nước, ưa ánh sáng mặt trời và không cần tưới quá thường xuyên. Đây là lựa chọn phù hợp với những người bận rộn, ít có thời gian chăm sóc cây cảnh.

3. Cây phát lộc

Cây phát lộc (Ảnh: Florista)

Cây phát lộc (Dracaena sanderiana), thường được gọi là trúc phát tài, là loại cây quen thuộc trong trang trí nhà cửa và văn phòng.

Theo phong thủy, số lượng thân cây mang những ý nghĩa khác nhau. Trong đó, 3 thân tượng trưng cho hạnh phúc, còn 8 thân đại diện cho tài lộc và sự giàu có. Những thân cây uốn cong cũng được cho là có khả năng thúc đẩy vận may trong sự nghiệp.

Cây phát lộc thường được đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà để thu hút năng lượng tích cực.

Ưu điểm của loại cây này là có thể trồng trong nước hoặc đất, dễ chăm sóc và thích nghi với nhiều không gian sống. Nếu trồng thủy sinh, nên thay nước hằng tuần để giữ cây luôn xanh tốt.

4. Cây trầu bà vàng

Cây trầu bà vàng (Ảnh: Plants for All Seasons)

Cây trầu bà vàng (Epipremnum aureum) gây ấn tượng với những chiếc lá xanh pha vàng cùng thân dây leo mềm mại.

Trong phong thủy, những nhánh trầu bà buông rủ được ví như dòng chảy của sự sung túc, tượng trưng cho tài lộc liên tục tìm đến gia đình. Loại cây này thường được treo ở khu vực được xem là cung tài lộc hoặc bố trí trong văn phòng làm việc với mong muốn thúc đẩy sự thuận lợi về tiền bạc.

Trầu bà vàng còn được yêu thích nhờ khả năng thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu, phù hợp để trồng trong nhà.

Để duy trì vẻ đẹp của lá, người trồng nên chú ý cung cấp độ ẩm phù hợp, có thể phun sương thường xuyên.

5. Cây lan ý

Cây lan ý (Ảnh: Homes and Gardens)

Cây lan ý (Spathiphyllum) nổi bật với những bông hoa màu trắng thanh nhã, tượng trưng cho sự thuần khiết, bình yên và những khởi đầu tốt đẹp.

Theo quan niệm phong thủy, lan ý giúp cân bằng năng lượng âm dương, xua tan những nguồn năng lượng tiêu cực và tạo ra không gian sống hài hòa.

Sự cân bằng này được tin rằng có thể gián tiếp hỗ trợ vận may về tài chính, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

Lan ý thích hợp đặt ở những góc nhà ít ánh sáng hoặc khu vực Đông Nam. Cây ưa môi trường râm mát và đất có độ ẩm ổn định, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.

Dù được gắn với nhiều ý nghĩa tốt lành, khả năng thu hút tiền tài của những loại cây trên chủ yếu xuất phát từ quan niệm phong thủy, chưa có bằng chứng khoa học xác nhận. Tuy nhiên, chúng vẫn là những lựa chọn đáng cân nhắc để trang trí, tạo điểm nhấn xanh mát và mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Nguồn: Times of India