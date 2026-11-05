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Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu mùa kèm mưa dông

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Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu mùa kèm mưa dông

Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu mùa kèm mưa dông, nhiều nơi có mưa lớn diện rộng từ 9-12/11.

Trong bản tin dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin: Từ đêm 4/11 đến ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối 6/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 6/11 đến ngày 14/11, theo Trung tâm: Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ đêm 6-7/11 và thời kỳ 1-2 ngày cuối có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 8-9/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9/11 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ ngày 7-8/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 9-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ khoảng ngày 9-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ ngày 7-8/11 và từ khoảng ngày 11-14/11 chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/11 như sau:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo T.Linh

Đại đoàn kết

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