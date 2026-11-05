Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

Được xây dựng từ năm 1965 (cùng các khu nhà C trên góc Giải Phóng – Đại Cồ Việt), hình dáng cổng mang hình đường cong parabol đặc trưng của toán học - phù hợp với một trường đại học kỹ thuật hàng đầu. Cánh cổng đại diện cho tinh thần đột phá, độc lập, vươn lên và dùng trí tuệ để giải quyết các bài toán lớn.