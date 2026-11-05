Người EQ cao sẽ nói gì khi muốn kết thúc một cuộc trò chuyện đã kéo dài quá lâu?

Không phải cuộc trò chuyện nào cũng có thể kéo dài đến khi cả hai bên đều tự nhiên muốn dừng lại. Đôi khi, bạn đang có việc cần giải quyết, đã đến giờ nghỉ ngơi hoặc đơn giản là không còn đủ năng lượng để tiếp tục trò chuyện.

Thế nhưng, kết thúc câu chuyện như thế nào để không khiến đối phương cảm thấy bị lạnh nhạt hay mất hứng lại là điều không phải ai cũng biết. Người có EQ cao thường không cố gắng chịu đựng đến mức mệt mỏi, cũng không đột ngột ngắt lời hay tìm cách rời đi một cách thiếu tế nhị. Họ biết cách đặt ra giới hạn mà vẫn giữ được sự thoải mái cho cả hai.

Biết cách nói lời kết thúc mà không khiến đối phương cảm thấy bị phũ

Một trong những cách kết thúc cuộc trò chuyện khéo léo là ghi nhận sự kết nối trước khi nói rõ mong muốn dừng lại. Thay vì chỉ đáp cụt lủn “Thôi nhé, mình bận rồi” hoặc đột ngột chuyển sang một chủ đề khác để tìm đường thoát, người EQ cao có thể nói: “Mình rất vui vì được nói chuyện với bạn, nhưng giờ mình cần tranh thủ làm một chút việc”. Câu nói vừa thể hiện sự trân trọng dành cho đối phương, vừa thông báo rõ ràng rằng bản thân không thể tiếp tục cuộc trò chuyện vào lúc này.

Ảnh minh họa

Không nhất thiết phải nghĩ ra một lý do thật đặc biệt để được phép rời đi. Nếu đã đến giờ nghỉ ngơi, có thể nói: “Mình xin phép dừng ở đây nhé, cũng muộn rồi, mình cần nghỉ một chút”. Nếu đang ở nơi làm việc và cần quay lại nhiệm vụ của mình, có thể nhẹ nhàng thông báo: “Mình phải quay lại xử lý công việc rồi, hôm khác chúng ta nói tiếp nhé”. Những lời giải thích ngắn gọn, chân thành thường hiệu quả hơn việc liên tục viện dẫn những lý do phức tạp chỉ để tránh làm người khác phật ý.

Một người có EQ tốt cũng biết cách lựa chọn lời nói tùy theo mức độ thân thiết và hoàn cảnh giao tiếp. Với bạn bè, họ có thể thoải mái hơn: “Tớ còn muốn nghe cậu kể nữa, nhưng hôm nay tớ phải đi rồi. Hôm khác mình nói tiếp nhé!”. Với người mới quen hoặc đồng nghiệp, cách diễn đạt lịch sự và chừng mực sẽ phù hợp hơn. Điều quan trọng không nằm ở việc phải sử dụng một công thức cố định, mà là truyền đạt mong muốn của mình một cách rõ ràng, không khiến đối phương cảm thấy cuộc trò chuyện của họ là điều phiền toái.

Ngược lại, những cách kết thúc quá đột ngột như đang nói chuyện bỗng nhiên im lặng, chỉ trả lời bằng những từ cụt ngủn hoặc liên tục nhìn điện thoại, đồng hồ để phát tín hiệu rằng mình đã chán có thể khiến người đối diện bối rối. Họ không biết liệu mình đã nói điều gì không phù hợp hay có vô tình làm người kia khó chịu hay không. Nếu thực sự cần kết thúc, nói thẳng một cách lịch sự sẽ tốt hơn nhiều so với việc để đối phương phải tự đoán thái độ của mình.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, EQ cao không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải tìm cách làm hài lòng người khác. Có những người dù đã nhận được tín hiệu hoặc lời đề nghị kết thúc vẫn tiếp tục câu chuyện, khiến đối phương khó xử. Trong trường hợp ấy, bạn hoàn toàn có thể dứt khoát hơn: “Mình xin phép dừng cuộc trò chuyện ở đây nhé, vì mình thực sự cần giải quyết việc riêng”. Sự tử tế không đòi hỏi một người phải hy sinh thời gian, năng lượng hay những nhu cầu chính đáng của bản thân chỉ để duy trì một cuộc trò chuyện.

Một điều khác cũng thể hiện EQ là không khiến người khác cảm thấy họ đang bị từ chối chỉ vì bạn muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu thực sự muốn tiếp tục kết nối, bạn có thể chủ động đề xuất một thời điểm khác, chẳng hạn: “Chuyện này thú vị đấy, hôm nào có thời gian mình nói tiếp nhé”. Nhưng đừng đưa ra lời hẹn nếu bản thân không có ý định thực hiện, bởi một lời hứa xã giao thiếu chân thành đôi khi còn gây thất vọng hơn cả một lời từ chối thẳng thắn.