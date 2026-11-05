5 lý do vì sao nên trồng ngay 1 cây đa búp đỏ trong nhà

Cây đa búp đỏ là một trong những loại cây cảnh được nhiều người lựa chọn để trang trí không gian sống. Với những chiếc lá to, dày, bóng mượt cùng dáng cây vươn cao, đa búp đỏ có thể tạo điểm nhấn nổi bật cho phòng khách, góc làm việc hoặc những vị trí trong nhà.

Theo Times of India, sức hút của cây đa búp đỏ không chỉ đến từ vẻ ngoài sang trọng mà còn ở cảm giác dễ chịu, thư thái mà cây xanh mang lại. Đặc biệt, trong quan niệm phong thủy, đây còn là loại cây gắn với những ý nghĩa tốt đẹp về tài lộc và sự hài hòa.

Dưới đây là 5 lý do khiến cây đa búp đỏ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho không gian sống.

1. Góp phần giữ không khí trong nhà sạch hơn

Cây đa búp đỏ (Ảnh: The Sill)

Một trong những ưu điểm của cây đa búp đỏ là sở hữu những chiếc lá lớn, có khả năng giữ lại một phần bụi trong không khí khi bụi bám trên bề mặt lá. Giống như các loại cây xanh khác, đa búp đỏ hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy trong quá trình quang hợp.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy cây xanh có khả năng hấp thụ một số hợp chất trong không khí. Tuy nhiên, hiệu quả này trong điều kiện nhà ở thực tế thường khá nhỏ.

Vì vậy, trồng cây đa búp đỏ chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế việc mở cửa thông gió hoặc các giải pháp cải thiện chất lượng không khí khác.

2. Mang lại cảm giác thư thái cho không gian sống

Cây đa búp đỏ nổi bật với những chiếc lá có màu xanh đậm, một số giống còn mang sắc đỏ tím bắt mắt. Theo quan niệm phong thủy, những gam màu trầm và gần gũi với thiên nhiên giúp không gian trở nên hài hòa, tạo cảm giác bình yên.

Đặc biệt, những chiếc lá lớn với đường nét mềm mại có thể làm dịu bớt cảm giác cứng nhắc của đồ nội thất, khiến căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

3. Giúp thư giãn tinh thần, tăng khả năng tập trung

Sự hiện diện của cây xanh trong không gian sống có thể giúp nhiều người cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặt một chậu đa búp đỏ gần bàn làm việc, góc đọc sách hoặc ghế sofa là cách đơn giản để tạo thêm khoảng xanh trong nhà.

Đôi khi, chỉ cần dành vài phút ngắm nhìn những chiếc lá xanh bóng hoặc lau sạch bụi trên lá cũng đủ giúp bạn tạm rời khỏi công việc bận rộn, thư giãn tinh thần và lấy lại sự tập trung.

4. Cây đa búp đỏ tượng trưng cho tài lộc và sự hòa thuận

Đa búp đỏ có lá to, dày (Ảnh: Nursery Near Me)

Trong phong thủy, những loại cây có lá to, dày và hình dáng tròn hoặc bầu dục thường được xem là biểu tượng của sự sung túc, tài lộc và nguồn năng lượng tích cực. Cây đa búp đỏ sở hữu những chiếc lá lớn, hình bầu dục nên cũng được nhiều người yêu thích vì ý nghĩa này.

Theo quan niệm dân gian, đặt cây gần cửa ra vào hoặc trong phòng khách có thể góp phần tạo cảm giác hài hòa, thu hút những điều tốt đẹp cho gia đình.

5. Dễ chăm sóc, phù hợp trồng trong nhà

Một lý do khác khiến cây đa búp đỏ được yêu thích là không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Loại cây này có thể phát triển tốt ở những vị trí có ánh sáng gián tiếp, phù hợp với nhiều không gian trong nhà. Người trồng chỉ cần chú ý điều kiện ánh sáng và chăm sóc cây phù hợp.

Việc quan sát những chiếc lá mới dần xuất hiện, thân cây ngày càng cứng cáp cũng mang lại niềm vui nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Nguồn: Times of India