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Triệt phá đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm xuyên 3 nước

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Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 4 bị can liên quan đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch để chế biến, bán kiếm lời.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại khu vực thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Minh Khánh (65 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình) và Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi, trú tại xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu”, theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Trương Thị Huế (28 tuổi, trú tại xã Nam Cửa Việt) và Nguyễn Thị Hà (28 tuổi, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây đưa 4,45 tấn hải sâm xuyên 3 nước- Ảnh 2.

Sản phẩm hải sâm đã qua sơ chế. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 6h ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khám xét xe ô tô biển kiểm soát 29H-112.17 do Hồ Văn Tài (35 tuổi, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 89 thùng xốp chứa sản phẩm hải sâm đã qua sơ chế (mổ, loại bỏ nội quan, ướp muối thô), mỗi thùng nặng khoảng 50 kg, tổng khối lượng 4,45 tấn. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Khánh và Hùng đã tổ chức đưa sản phẩm hải sâm thuộc chi Cladolabes sp. từ Lào vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, không khai báo với cơ quan chức năng và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trong đó, Hùng trực tiếp sang Thái Lan kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận giá cả và thuê người vận chuyển hàng qua Lào về Việt Nam; đồng thời thuê Huế và Hà vận chuyển số hàng qua biên giới theo đường tiểu ngạch để nhận tiền công. Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, Khánh tiếp nhận để chế biến, tiêu thụ kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo An Thịnh

VTV Online

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