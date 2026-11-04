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Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh, chuyển mưa rét

| | Xã hội

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 8/11, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm mai (5/11) và ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác to tác động của một đợt không khí lạnh yếu.

Từ đêm 8-9/11, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở Bắc Bộ từ đêm 9/11 đêm và sáng trời rét do không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm.

Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh mạnh, chuyển mưa rét - Ảnh 1.

Không khí lạnh gây mưa dông ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm sâu (Ảnh: VTV).

Do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/11

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

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Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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