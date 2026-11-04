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Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo quan trọng từ BHXH Việt Nam

| | Xã hội

Dưới đây là các cách kiểm tra thông tin và thời hạn sử dụng thẻ BHYT nhanh chóng, thuận tiện.

Cách kiểm tra thời hạn thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID

Không cần lục tìm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy, hiện nay, người dân có thể kiểm tra thông tin và thời hạn sử dụng thẻ ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng VNeID với các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 2: Chọn mục Ví giấy tờ → Thẻ BHYT. Nhập passcode nếu ứng dụng yêu cầu.

Bước 3: Kiểm tra thông tin thẻ được hiển thị, đặc biệt là thời hạn/giá trị sử dụng thẻ BHYT và các thông tin liên quan.

Các phương thức tra cứu khác

Ngoài ra người tham gia BHYT có thể chủ động tra cứu thông tin thẻ BHYT trực tuyến qua 3 cách sau:

Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: Vào mục Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT.

Ứng dụng VssID - BHXH số: Đăng nhập và chọn "Thẻ BHYT".

Tổng đài 1900 9068: Gọi và làm theo hướng dẫn để được tra cứu.

Sau khi đóng hoặc gia hạn thẻ BHYT, người tham gia nên kiểm tra lại thông tin để kịp thời phát hiện những sai lệch nếu có.

Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo quan trọng từ BHXH Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đi khám bệnh có cần mang theo thẻ BHYT giấy không?

Theo Điều 37 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP:

Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo quan trọng từ BHXH Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh được tạo bởi AI.

Lưu ý, để sử dụng VNeID khi khám, chữa bệnh BHYT, người dân cần bảo đảm thông tin thẻ đã được tích hợp và có thể xuất trình theo quy định. Nếu thông tin chưa hiển thị, ứng dụng gặp lỗi hoặc chưa tích hợp thành công, hãy chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan BHXH hoặc cơ sở khám, chữa bệnh để được hướng dẫn, tránh ảnh hưởng đến việc làm thủ tục.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần kiểm tra thời hạn thẻ để chủ động gia hạn khi cần thiết, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT được liên tục.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Trang Fanpage Công an Phường Vũ Ninh - Công an TP Bắc Ninh

Theo Duy Anh

vietnamdaily

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