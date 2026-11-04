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22 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

| | Xã hội

Công an TPHCM phối hợp các đơn vị tiếp nhận 22 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất, đồng thời rà soát hoàn cảnh từng người để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Ngày 3/11, theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, tổ công tác của công an thành phố vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 22 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước.

Phần lớn công dân trong đợt tiếp nhận này cư trú tại TPHCM trước khi xuất cảnh. Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trong thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ, những người này vi phạm pháp luật nước sở tại, không còn đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp nên bị trục xuất, bàn giao cho phía Việt Nam.

Hình ảnh công an tiếp nhận các công dân bị Hoa Kỳ trục xuất.

Công tác tiếp nhận được triển khai theo quy định, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, an ninh, an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Qua thực tế tiếp nhận, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều khó khăn mà công dân gặp khi trở về như thiếu giấy tờ tùy thân, mất liên lạc với người thân, chưa có nơi cư trú ổn định, trở ngại trong tìm việc làm và áp lực tâm lý.

Công an TPHCM đã rà soát, đánh giá hoàn cảnh từng trường hợp để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đối với công dân không có nơi cư trú rõ ràng, không có điều kiện tự giải quyết chỗ ở và không có người bảo lãnh, tổ công tác phối hợp UBND cấp xã, công an địa phương và Sở Y tế đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn để được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

Công an TPHCM đề nghị người dân chia sẻ, tạo điều kiện để những công dân trở về sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Qua công tác tiếp nhận, đơn vị khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật Việt Nam và nước sở tại; không xuất nhập cảnh trái phép, cư trú hoặc lao động trái phép, sử dụng giấy tờ giả hay tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Song song với hỗ trợ công dân trở về, Công an TPHCM tiếp tục phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú theo quy định.

Theo Nguyễn Dũng

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