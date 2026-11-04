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Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên Lâm Điền Côn SN 1964 và một đồng nghiệp

| | Xã hội

Đây là các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty tổng trị giá tài sản trên 880 triệu đồng.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (sinh năm 1964); Phan Văn Trường (sinh năm 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (sinh năm 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Điền Côn, Phan Văn Trường, Huỳnh Hữu Lợi ( từ trái sang phải) (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra xác định, Côn và Lợi là nhân viên Công ty TNHH Công Đạt. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Côn bàn bạc với Lợi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong kho chứa vật tư của Công ty, tại khu vực khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Lợi đồng ý tham gia. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 5 đến tháng 11/2025, Côn cùng Lợi và Trường đã nhiều lần trộm cắp giàn giáo, máy móc, thiết bị phục vụ công trình trong kho, với tổng trị giá tài sản trên 880 triệu đồng.

Số tài sản trộm được, Côn và Lợi giao cho Trường vận chuyển đi bán phế liệu cho nhiều người, lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên Công ty đã trình báo cơ quan Công an. Qua thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Côn, Lợi và Trường.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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