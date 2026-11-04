Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác và nghỉ chờ hưu theo chế độ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc kiện toàn Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cho Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao; chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đánh giá quá trình công tác của Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, với hơn 40 năm công tác trong Quân đội, trải qua nhiều cương vị công tác, Trung tướng Đỗ Văn Thiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Thiện.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng trên cương vị mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đồng chí nhanh chóng cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc bàn giao chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đánh dấu sự chuyển giao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Tổng cục.

Trong bối cảnh Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng ủy Tổng cục cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng đảng; tư duy, tầm nhìn, hành động về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn để cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Đảng ủy Tổng cục thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật nhằm bảo đảm kịp thời đầy đủ vật chất trang bị hậu cần, vũ khí trang bị có chất lượng tốt, đồng bộ cho Quân đội.

Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện thật tốt Đề án “Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội”; triển khai lưu trữ mẫu và xác định ADN hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống và tuyên truyền, phổ biến pháp luật để đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Tổng cục ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.