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Công an kiểm tra 22 người tại công ty nội thất

| | Xã hội

Lực lượng Công an xã đã triển khai test nhanh chất ma túy đối với 22 công nhân, người lao động.

Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã Hải Quang, giai đoạn 2026-2030”, Công an xã Hải Quang vừa phối hợp với Công ty TNHH Nội thất.... tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với công nhân, người lao động đang làm việc tại Công ty.

Tại buổi làm việc, lực lượng Công an xã đã triển khai test nhanh chất ma túy đối với 22 công nhân, người lao động. Kết quả, cả 22/22 trường hợp đều âm tính với các chất ma túy.

Hoạt động xét nghiệm nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và công nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Qua đó góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an xã Hải Quang tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp và công trường xây dựng; kết hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay xây dựng địa bàn xã Hải Quang không ma túy.

Theo Cổng TTĐT CA Ninh Bình

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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