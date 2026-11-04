Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên toàn quốc chú ý kế hoạch thay đổi chi trả đến 2027

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và nâng cao tính minh bạch, an toàn trong các chính sách an sinh, ngành Bảo hiểm xã hội đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ chính thức kết nối hoàn toàn với định danh điện tử vào cuối năm 2026, tạo tiền đề vững chắc để triển khai chi trả toàn bộ chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản hưởng an sinh trên ứng dụng VNeID bắt đầu từ năm 2027.

Vai trò của tài khoản hưởng an sinh xã hội

Theo kế hoạch vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh trong chi trả các chế độ, tài khoản này thực chất là thông tin định danh được tích hợp trực tiếp trên nền tảng VNeID.

Thông qua đó, người thụ hưởng có thể linh hoạt liên kết một trong ba phương tiện thanh toán hợp pháp bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận lương hưu, trợ cấp cùng các khoản kinh phí hỗ trợ khác. Thực tế cho thấy, cơ chế này đã từng bước được áp dụng và đưa vào chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kể từ ngày 28/9.

Để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu thiết lập, quy trình thao tác trên ứng dụng VNeID được thiết kế khá đơn giản: người dùng chỉ cần đăng nhập, truy cập vào mục An sinh xã hội, chọn Tài khoản hưởng an sinh và nhập mã PIN bảo mật.

Tiếp theo, người dân chọn ngân hàng thụ hưởng, điền đầy đủ các thông tin cá nhân cùng số tài khoản nhận tiền. Ngay sau khi bấm Gửi thông tin, hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu và trả kết quả xét duyệt trực tiếp qua phần thông báo trên ứng dụng.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lộ trình nước rút đến cuối năm 2026

Để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trước khi áp dụng đại trà, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã vạch ra các mốc thời gian triển khai cụ thể:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Trong tháng 10: Cơ quan bảo hiểm tập trung hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu; xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng tài khoản an sinh; chuẩn hóa dữ liệu của người hưởng bao gồm cả các trường hợp mới tham gia.

Trong giai đoạn tháng 11–12/2026: Ngành sẽ hoàn tất việc kết nối phần mềm nghiệp vụ với hệ thống định danh điện tử để khai thác dữ liệu phục vụ công tác chi trả. Song song với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức đăng ký và tích hợp tài khoản sẽ được đẩy mạnh.

Từ năm 2027: Việc chi trả chế độ BHXH, BHTN thực hiện hoàn toàn qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, người thụ hưởng sẽ tiếp tục nhận chế độ qua các phương thức truyền thống phù hợp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn quyền lợi.

Việc chuyển dịch sang hình thức chi trả hiện đại qua VNeID từ năm 2027 diễn ra trong bối cảnh diện bao phủ của lưới an sinh nước ta đang không ngừng mở rộng. Thống kê cho thấy cả nước hiện có gần 21,6 triệu người tham gia BHXH (chiếm hơn 45% lực lượng lao động trong độ tuổi), trong đó có hơn 19 triệu người tham gia bắt buộc và trên 2,5 triệu người tham gia tự nguyện.

Bên cạnh đó, số lượng người đang hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH thường xuyên đã đạt gần 3,5 triệu người, cùng với hơn 99 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (đạt độ bao phủ gần 97% dân số). Sự đồng bộ hóa dữ liệu này hứa hẹn sẽ mang lại sự minh bạch tối đa, tiết kiệm thời gian và tạo sự thuận tiện tối đa cho người dân khi thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội.