Điều chưa từng có trong lịch sử Việt Nam

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, sau 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,55 tỷ USD. Con số này tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,67 tỷ USD, nhập khẩu đạt 57,36 tỷ USD. Cán cân thương mại tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Trước đó, tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã ghi nhận mức xuất siêu 1,3 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đã có 2 tháng liên tiếp ghi nhận xuất siêu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%.

“Số liệu cho thấy tháng 10 xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD. Điều này cho thấy xuất khẩu đang tăng trưởng nhanh hơn nhập khẩu, góp phần cải thiện cán cân thương mại. Việc cán cân thương mại chuyển sang xuất siêu giúp cũng cải thiện nguồn cung ngoại tệ, qua đó hỗ trợ ổn định tỉ giá”, chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Có 37 mặt hàng của Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch. Trong số đó, có 8 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch. Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, tháng 10 kim ngạch nhập khẩu đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 159,4 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc giữ vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 212,46 tỷ USD.

Trong 10 tháng, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 140,1 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%.

Tính chung, cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2026 nhập siêu 12,07 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD.

“Kết quả này cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của thương mại hàng hóa đối với tăng trưởng kinh tế", ông Nguyễn Anh Sơn - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh.

Cùng chung nhận định, chuyên gia kinh tế PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho biết, đây là sự thay đổi rất lớn, rất mạnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, cho thấy quy mô xuất nhập khẩu đã có sự phát triển mạnh mẽ, trong đó, những chính sách về xuất khẩu của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành đã góp phần quan trọng cho thành tích này.