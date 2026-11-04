Phí đăng kiểm ô tô thay đổi, chủ xe cần trả bao nhiêu tiền?

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1838/QĐ-BXD ngày 26/10/2026, quy định giá tối đa dịch vụ kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Văn bản có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Theo biểu giá mới, ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái, sử dụng nhiên liệu thông thường có giá dịch vụ kiểm định tối đa 281.800 đồng/xe. Với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, mức giá tối đa là 272.700 đồng/xe.

Đây là giá dịch vụ kiểm định chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Vì vậy, số tiền chủ xe thực tế phải trả sẽ cao hơn mức giá được công bố trong biểu giá.

Giá kiểm định mới phân theo loại xe và nguồn năng lượng

Biểu giá ban hành kèm Quyết định 1838/QĐ-BXD phân chia phương tiện theo loại xe, số chỗ ngồi, số trục và nguồn năng lượng sử dụng.

Đối với ô tô chở người, mức giá tối đa lần lượt là 281.800 đồng đối với xe đến 8 chỗ; 336.400 đồng đối với xe từ 9 đến 23 chỗ; 363.600 đồng đối với xe từ 24 đến 39 chỗ và 400.000 đồng đối với xe trên 39 chỗ.

Đối với ô tô chở người, mức giá tối đa là 281.800 đồng đối với xe đến 8 chỗ.

Ở các nhóm xe chở người này, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường có mức giá tối đa thấp hơn 9.100 đồng/xe so với nhóm sử dụng nhiên liệu thông thường cùng loại.

Đối với xe tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng, xe đầu kéo và xe kéo rơ moóc, giá kiểm định được phân theo số trục của phương tiện. Mức giá tối đa cao nhất là 518.200 đồng/xe, áp dụng với phương tiện có từ 5 trục trở lên không sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Với phương tiện cùng nhóm sử dụng các nguồn năng lượng này, mức trần là 490.900 đồng.

Ngoài ra, biểu giá mới quy định mức tối đa 290.900 đồng đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc có từ 3 trục trở lên và 272.700 đồng đối với loại có 2 trục.

Đối với xe được miễn kiểm định lần đầu, cơ sở đăng kiểm được thu tối đa 54.500 đồng cho dịch vụ cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định, chưa bao gồm VAT. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định, mức giá dịch vụ tối đa là 27.300 đồng.

Các mức giá trên đều là giá trần, không phải mức thu bắt buộc tại tất cả cơ sở đăng kiểm. Theo cơ chế quản lý giá tại Thông tư 40/2025/TT-BXD, cơ sở đăng kiểm được tự xác định giá dịch vụ cụ thể nhưng không được vượt mức tối đa do Bộ Xây dựng ban hành.

Chủ xe phải trả thêm VAT và lệ phí cấp giấy chứng nhận

Giá dịch vụ kiểm định và tổng chi phí đăng kiểm không phải là một khoản duy nhất. Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, giá dịch vụ kiểm định chưa bao gồm VAT và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Các khoản này được tính riêng theo quy định hiện hành.

Cụ thể, Thông tư 156/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới là 40.000 đồng/giấy.

Trong khi đó, dịch vụ kiểm định thuộc diện được áp dụng chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đến hết ngày 31/12/2026 theo Nghị quyết 204/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, với ô tô chở người đến 8 chỗ sử dụng nhiên liệu thông thường, nếu cơ sở đăng kiểm áp dụng mức giá tối đa 281.800 đồng, chủ xe phải thanh toán 304.344 đồng tiền dịch vụ sau khi cộng VAT 8%.

Cộng thêm 40.000 đồng lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định, tổng chi phí là 344.344 đồng.

Tuy nhiên, đây là mức tính theo giá trần, không phải số tiền bắt buộc phải trả tại tất cả các trung tâm đăng kiểm. Các cơ sở được quyền xác định giá dịch vụ cụ thể thấp hơn mức tối đa do Bộ Xây dựng quy định. Do đó, số tiền thực tế chủ xe phải thanh toán phụ thuộc vào giá niêm yết tại từng đơn vị, cộng VAT và lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Chẳng hạn, nếu một trung tâm đăng kiểm áp dụng giá dịch vụ 260.000 đồng, tổng số tiền chủ xe phải trả sẽ là 320.800 đồng, gồm 260.000 đồng tiền dịch vụ, 20.800 đồng VAT và 40.000 đồng lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Cũng cần phân biệt biểu giá mới với mức giá từng áp dụng trước đây. Theo cơ chế tại Thông tư 238/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, giá dịch vụ kiểm định trước đó đã bao gồm VAT và chi phí cấp giấy chứng nhận. Từ ngày 20/1/2026, Thông tư 40/2025/TT-BXD đã xác lập cơ chế tách riêng các khoản thu này.

Vì vậy, không thể lấy mức giá cũ 250.000 đồng đối với ô tô dưới 10 chỗ so trực tiếp với mức trần mới 281.800 đồng để kết luận chi phí đăng kiểm tăng 31.800 đồng. Hai mức giá được xác định theo cơ sở tính toán khác nhau và không bao gồm các khoản thu giống nhau.

Một khoản tiền khác mà chủ xe cần lưu ý là phí sử dụng đường bộ. Đây không phải thành phần của giá dịch vụ kiểm định mà là khoản thu riêng, được tính theo loại phương tiện và thời gian nộp. Khi thanh toán tại trung tâm đăng kiểm, chủ xe nên kiểm tra từng khoản trên hóa đơn, chứng từ để phân biệt chi phí kiểm định với các khoản thu khác.

Trung tâm đăng kiểm được tự quyết định mức thu

Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, các cơ sở đăng kiểm được chủ động xác định giá dịch vụ cụ thể nhưng không được vượt mức tối đa do Bộ Xây dựng ban hành. Các đơn vị có trách nhiệm kê khai, niêm yết và công khai giá để chủ phương tiện biết trước khi sử dụng dịch vụ.

Để xây dựng phương án giá, các cơ sở đăng kiểm căn cứ vào đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ kiểm định được quy định tại Thông tư 23/2025/TT-BXD.

Các định mức này tính đến những yếu tố như nhân công đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, điện năng, vật liệu, thiết bị và các công đoạn kiểm tra phương tiện. Đây là cơ sở để các đơn vị xác định chi phí thực hiện dịch vụ và xây dựng mức giá cụ thể, thay vì áp dụng một mức thu đồng loạt trên toàn quốc.

Vì vậy, chủ xe có thể gặp mức thu khác nhau giữa các trung tâm đăng kiểm, miễn là cơ sở đăng kiểm thực hiện đúng quy định về kê khai, niêm yết và không thu vượt giá tối đa.

Ngoài giá kiểm định thông thường, Thông tư 40/2025/TT-BXD cũng quy định cách tính tiền khi phương tiện không đạt yêu cầu và phải kiểm định lại. Nếu xe được kiểm định lại ngay trong ngày, mỗi lần kiểm định lại được thu tối đa bằng 50% giá dịch vụ cụ thể của cơ sở đăng kiểm. Nếu kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại cơ sở đăng kiểm khác, mức thu bằng 100% giá dịch vụ cụ thể.

Trường hợp chủ xe yêu cầu kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm, các chi phí phát sinh như di chuyển, lưu trú, vận chuyển thiết bị kiểm tra, thuê bãi đỗ và tháo lắp thiết bị được tính riêng theo quy định.

Như vậy, Quyết định 1838/QĐ-BXD quy định mức giá tối đa chứ không ấn định một khoản tiền chung cho mọi phương tiện. Khi đưa xe đi đăng kiểm, chủ xe cần xác định đúng nhóm phương tiện, kiểm tra bảng giá niêm yết và phân biệt giá dịch vụ với VAT, lệ phí cấp giấy chứng nhận cùng các khoản phát sinh khác.