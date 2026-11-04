Nhà ở xã hội tại TP Hồ Chí Minh: Làm sao để đến đúng người cần?

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Công khai quy trình xét duyệt

Đây cũng là nội dung được đại biểu Trần Quang Vinh đặt ra tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố. Ông cho biết nhiều cử tri quan tâm đến việc đăng ký mua nhà sau khi thành phố có quyết định xây dựng các dự án nhà ở xã hội, đồng thời đặt câu hỏi cơ quan nào có thẩm quyền xét duyệt và thủ tục thực hiện ra sao. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ các nhóm đối tượng được mua, bảo đảm việc xét duyệt công khai, minh bạch. Theo ông, cần tránh tình trạng người thực sự có nhu cầu nhưng không mua được nhà, trong khi người có tiền lại mua để đầu cơ, chuyển nhượng kiếm lời, khiến chính sách không đến được với những người chưa có chỗ ở.

Thường trực Thành uỷ và UBND TP Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)

Trả lời nội dung này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh - Võ Khánh Hưng - cho biết người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Sau khi tiếp nhận, chủ đầu tư tổng hợp danh sách và gửi Sở Xây dựng kiểm tra điều kiện. Sở thực hiện việc rà soát, công bố danh sách những trường hợp đủ điều kiện mua nhà. Hợp đồng mua bán được ký giữa chủ đầu tư và người dân. Việc xét duyệt căn cứ vào các điều kiện, tiêu chí dành cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - nhấn mạnh, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố rất lớn. Thành phố đã quy hoạch quỹ đất công, đồng thời thu hút nguồn vốn nhà nước và tư nhân để phát triển các dự án. "Tuy nhiên, bên cạnh việc triển khai các dự án cần chú trọng xác định đúng người có nhu cầu thực sự". Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị chính quyền phường, xã nắm tình hình đời sống, thu nhập và nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn; từ đó rà soát, tổng hợp các trường hợp có nhu cầu, gửi Sở Xây dựng. Hiện tại TP Hồ Chí Minh đã triển khai 22.874 căn nhà ở xã hội và đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt 199.000 căn theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh - điều hành phiên thảo luận (Ảnh: Thu Trang)

Bổ sung quỹ nhà phục vụ tái định cư

Bên cạnh việc xác định đúng đối tượng mua, TP Hồ Chí Minh cũng đang rà soát các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư để tháo gỡ vướng mắc. Ông Võ Khánh Hưng cho biết, Sở Xây dựng đang kiểm tra tình trạng pháp lý và tiến độ các dự án, tham mưu thành phố phương án xử lý đối với từng trường hợp. Với những dự án đủ điều kiện, Sở tham mưu tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai. Những dự án không thể thực hiện sẽ được xem xét xử lý theo quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 hoặc thu hồi, lựa chọn nhà đầu tư mới theo Điều 12 Luật Phát triển đô thị năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh - Võ Khánh Hưng - giải trình tại kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)

Đại diện Sở Xây dựng cũng đề cập phương án bố trí nhà ở cho người dân thuộc diện di dời trong phạm vi khoảng 5-7 km quanh khu vực dự án. Đây là nguồn nhà phục vụ người dân phải di dời, đồng thời thành phố tiếp tục xem xét quỹ nhà dành cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách theo Luật Nhà ở. TP Hồ Chí Minh dự kiến di dời khoảng 41.540 căn nhà trong giai đoạn 2026-2030. Chương trình gồm 94 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 404.185 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố dự kiến triển khai 18 dự án nhà ở tái định cư, bổ sung 18.654 căn hộ tại 20 địa điểm.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh - Võ Văn Minh - cho biết, ban đầu thành phố đặt mục tiêu di dời 20.000 căn nhà ven kênh, rạch trong nhiệm kỳ. Sau chỉ đạo và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, mục tiêu được nâng lên khoảng 40.000 căn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình khoảng 12 tỷ USD.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)

Theo ông Minh, nhóm 20.000 căn đầu tiên liên quan đến 59 dự án, với tổng mức đầu tư gần 200.000 tỷ đồng. Phần lớn các dự án nhóm A đã được HĐND thành phố thông qua; những dự án còn lại dự kiến được xem xét trong tháng 12. Đối với các dự án nhóm B thuộc thẩm quyền UBND Thành phố, các cơ quan đang rà soát, cân đối nguồn vốn. "Với khoảng 20.000 căn tiếp theo, dự kiến triển khai 17 dự án, tổng mức đầu tư gần 200.000 tỷ đồng. Thành phố đang tính toán phương án bố trí vốn, huy động thêm nguồn lực xã hội, trong đó có thể nghiên cứu hình thức đầu tư BT".