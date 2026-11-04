Có 1 doanh nhân từng phá sản vì buôn xoài phải bán nhà trả nợ, đã gây dựng DN địa ốc đáng chú ý trên thị trường và từng tuyên bố người kế nghiệp chỉ có thể là con trai

Sau hơn 30 năm, doanh nghiệp này trở thành một tên tuổi lớn trên thị trường bất động sản, mở rộng sang nhiều lĩnh vực từ tài chính, sân golf, khách sạn đến khu công nghiệp và giáo dục. Đằng sau hành trình ấy là dấu ấn của một doanh nhân từng công khai quan điểm về người kế nghiệp: "Người đứng đầu công ty Him Lam sau này sẽ là con trai tôi!".

Từ thất bại khi buôn xoài đến quyết định khởi nghiệp với bất động sản

Ông Dương Công Minh sinh năm 1961 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Năm 1984, ông tốt nghiệp chuyên ngành Vật giá tại Đại học Kinh tế Kế hoạch, tiền thân của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi bước vào con đường kinh doanh, ông từng làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và có thời gian công tác tại một đơn vị xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng.

Ít ai biết rằng, trước khi gắn tên tuổi với Him Lam, ông Minh từng kinh doanh xoài xuất khẩu sang Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990.

Trong một phi vụ thua lỗ, ông Minh đã phải bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, chính trong lúc lo thủ tục giấy tờ bán nhà ông Minh đã nhận thấy những cơ hội làm giàu từ bất động sản. Những ý tưởng lúc đó về sau đã hình thành nên CTCP Him Lam – Him Lam Group.

Năm 1994, Công ty cổ phần Him Lam được thành lập, lấy bất động sản và đầu tư tài chính làm những lĩnh vực kinh doanh chính. Từ bước khởi đầu này, ông Minh từng bước mở rộng quy mô hoạt động, xây dựng doanh nghiệp thành một trong những tên tuổi đáng chú ý của thị trường địa ốc Việt Nam.

Trong những lần chia sẻ về hành trình lập nghiệp, ông Minh nhấn mạnh vai trò của bản lĩnh và sự quyết đoán trong kinh doanh. Ông từng cho biết bản thân không xem việc thua lỗ khi buôn xoài là thất bại, mà coi đó là trải nghiệm đưa mình đến với bất động sản.

Câu chuyện này phần nào lý giải cách ông Minh xây dựng hình ảnh một doanh nhân quyết liệt, sẵn sàng thay đổi hướng đi khi gặp biến cố và trực tiếp tham gia vào các quyết định kinh doanh quan trọng.

Him Lam phát triển hơn 80 dự án bất động sản trên cả nước

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động, Him Lam không chỉ phát triển các dự án nhà ở mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Theo thông tin doanh nghiệp công bố trên website, hệ sinh thái hoạt động của Him Lam bao gồm bất động sản, dịch vụ golf và khách sạn, nông lâm nghiệp, khu công nghiệp, giáo dục và đầu tư tài chính.

Theo thông tin từ website chính thức, Công ty Cổ phần Him Lam đã triển khai hơn 80 dự án bất động sản sau hơn 30 năm hoạt động. Danh mục dự án của doanh nghiệp trải rộng từ khu đô thị, khu nhà ở, căn hộ đến các công trình hạ tầng và khu công nghiệp.

Tại TP.HCM, Him Lam gắn với một số dự án như Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng có quy mô 58,4ha tại khu vực Quận 7 trước đây, Him Lam Riverside và các dự án nhà ở tại nhiều quận, huyện của thành phố.

Ở khu vực phía Bắc, doanh nghiệp phát triển Khu đô thị Him Lam Green Park tại Bắc Ninh. Tại Hà Nội, danh mục dự án được giới thiệu có Him Lam Vạn Phúc, Him Lam Vĩnh Tuy cùng một số dự án nhà ở và công trình hạ tầng tại quận Long Biên trước đây.

Ngoài bất động sản nhà ở, Him Lam còn tham gia phát triển khu công nghiệp. Năm 2020, doanh nghiệp khởi công dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico tại Long An, đánh dấu việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, doanh nghiệp gắn với nhiều dự án tại Hà Nội và TP.HCM, trong đó có khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng, Him Lam Riverside, Him Lam Green Park và các dự án nhà ở tại khu vực phía Bắc.

Bên cạnh nhà ở thương mại, Him Lam những năm gần đây tiếp tục tham gia các dự án phục vụ nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Ông Dương Công Minh phát biểu tại lễ khởi công Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại Hà Nội với vai trò cổ đông chủ chốt của CTCP Him Lam.

Tháng 6/2026, doanh nghiệp khởi công dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại Hà Nội, với quy mô khoảng 25ha và tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị hỗn hợp, trong đó có khoảng 2.000 căn hộ cho thuê.

Đến ngày 10/7/2026, Him Lam tiếp tục khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Theo thông tin được công bố tại lễ khởi công, dự án có quy mô khoảng 13,5ha, dự kiến cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội cùng khoảng 1.000 căn hộ thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 12.500 người.

Đáng chú ý, dự án Him Lam Phúc Lợi được chuyển đổi từ định hướng phát triển nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 9/2025.

Tại lễ khởi công, ông Dương Công Minh, với vai trò cổ đông chủ chốt của Him Lam, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển nhà ở xã hội với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng xây dựng và hệ thống tiện ích tương đương nhà ở thương mại. Các hạng mục hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, bảo đảm kết nối thuận lợi với các khu dân cư và khu đô thị lân cận.

Trước đó, Him Lam cũng tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh tại Hà Nội với quy mô khoảng 2.000 căn hộ. Các dự án này nằm trong danh mục hoạt động phát triển nhà ở của doanh nghiệp bên cạnh các khu đô thị và dự án nhà ở thương mại đã triển khai trong nhiều năm.

Việc triển khai các dự án quy mô lớn trong năm 2026 cho thấy bất động sản vẫn là lĩnh vực trọng tâm trong hoạt động của Him Lam, bên cạnh những mảng kinh doanh khác đã được phát triển trong nhiều năm.

Người sáng lập từng tuyên bố người kế nghiệp Him Lam chỉ có thể là con trai

Không chỉ gây chú ý bởi hành trình kinh doanh, ông Dương Công Minh còn từng công khai quan điểm về việc kế nghiệp tại Him Lam.

Trong một cuộc trò chuyện với sinh viên vào cuối năm 2010, khi được hỏi liệu Him Lam có phải doanh nghiệp gia đình trị hay không? Ông Minh từng trả lời rằng: "Him Lam không phải là công ty gia đình trị mà là độc trị. Chỉ mình Dương Công Minh là người quyết định thôi. Người đứng đầu của Him Lam sau này sẽ là con trai tôi! Trong 10 người cao nhất của Him Lam chỉ có 3 người trong gia đình tôi. Nhưng Chủ của Him Lam sau này chỉ có thể là con trai tôi".

Trong nhiều năm, ông Dương Công Minh là gương mặt gắn liền với các quyết định kinh doanh lớn của Him Lam. Sau đó, ông chuyển trọng tâm sang lĩnh vực ngân hàng, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Sacombank. Theo thông tin được đăng tải trên website Him Lam, việc ông rời chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp được đặt ra từ năm 2018 để tập trung cho công việc tại ngân hàng.

Dù không còn trực tiếp giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Him Lam như trước, ông Minh vẫn xuất hiện trong các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp với tư cách cổ đông chủ chốt. Tại các sự kiện khởi công dự án trong năm 2026, ông tiếp tục đại diện doanh nghiệp phát biểu về định hướng đầu tư và phát triển nhà ở.