Nhà kiến tạo đứng sau loạt khu nghỉ dưỡng nổi tiếng từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hồ Tràm

Bắt đầu từ câu hỏi giản đơn rằng, tại sao chúng ta làm việc 365 ngày chỉ để đổi lấy vài ngày nghỉ dưỡng, mà không mang trải nghiệm đó trở lại chính ngôi nhà của mình, VinaLiving định hình cách tiếp cận khác biệt trong phát triển bất động sản, đặt trải nghiệm sống làm trung tâm, định giá chất lượng sống là một dạng tài sản.

Kế thừa nền tảng kinh nghiệm đầu tư của VinaCapital, cùng dấu ấn VinaLand – tiền thân của VinaLiving – tại nhiều khách sạn và resort hạng sang như Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa… VinaLiving theo đuổi tư duy phát triển dài hạn, từ lựa chọn vị trí, quy hoạch, chất lượng sản phẩm đến tiêu chuẩn vận hành, duy trì trải nghiệm sống và chất lượng cộng đồng sau nhiều năm.

Tiên phong khai mở những phân khúc mới

Hơn 15 năm trước, khi thị trường nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng bắt đầu định hình, The Ocean Villas Da Nang ra đời trong quần thể Danang Beach Resort, với tổng mức đầu tư hơn 130 triệu USD. Năm 2014, dự án được Tổng cục Du lịch công nhận là một trong những khu biệt thự du lịch hạng cao cấp top đầu của miền Trung. Không chỉ góp phần nâng chuẩn dịch vụ nghỉ dưỡng của Đà Nẵng, dự án còn tiên phong khai mở dòng biệt thự biển, biệt thự sân golf tại thị trường này.

Sau gần 2 thập kỷ, The Ocean Villas Da Nang vẫn giữ sức hút riêng trên thị trường. Một số khảo sát gần đây cho thấy, giá các biệt thự tại đây ghi nhận mức tăng lên đến 200% so với thời điểm mới ra mắt.

Sau The Ocean Villas Da Nang, VinaLiving tiếp tục mở rộng dấu ấn tại "thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam" với The Point, The Dune Residences, The Ocean Suites, The Ocean Estates, Azura, Fusion Resort & Villas Da Nang... Doanh nghiệp cũng đảm nhiệm vai trò nhà phát triển và phân phối chính dự án Hoiana, tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Trung. Danh mục này không chỉ phản ánh sự đa dạng về sản phẩm, mà còn cho thấy kinh nghiệm phát triển của VinaLiving ở nhiều phân khúc, từ nhà ở, nghỉ dưỡng đến các tổ hợp lưu trú – giải trí, với cách tiếp cận linh hoạt theo đặc thù từng thị trường, khai thác lợi thế điểm đến để định hình những trải nghiệm khác biệt.

Năm 2026, bản đồ du lịch chứng kiến sự thăng hạng của Quy Nhơn (Gia Lai) khi liên tiếp vào top những điểm đến hàng đầu. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp địa ốc ngày càng củng cố sức hút của một tọa độ giàu tiềm năng. Trước xu hướng này, VinaLiving cho thấy tầm nhìn tiên phong trong việc khai mở những phân khúc và thị trường mới với hai dự án Maia Resort Quy Nhon (nay là Mia Quy Nhon) và The Ocean Resort Quy Nhon đã hình thành.

‎The Ocean Resort Quy Nhon – dự án nổi bật của VinaLiving tại Quy Nhơn





The Ocean Resort Quy Nhon quy mô 22ha trải dài bên bờ biển Nhơn Hội, gồm 290 biệt thự nghỉ dưỡng, 80 condotel và 8 shophouse. Dự án kết hợp ngôn ngữ thiết kế sáng tạo với hệ thống tiện ích và tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, hình thành một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp đa trải nghiệm bên biển.

Mới đây, Ixora Ho Tram by Fusion Giai đoạn 2 - dự án thành phần thứ 5 thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram Strip - đã chính thức bàn giao, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình phát triển của VinaLiving. Dự án có quy mô 7,6ha gồm 63 biệt thự hướng biển và 512 căn hộ condotel.

Ixora Ho Tram by Fusion Giai đoạn 2 sở hữu địa thế đặc biệt giữa một bên là biển xanh và một bên là rừng nguyên sinh Phước Bửu – Bình Châu

Với vai trò nhà phát triển, VinaLiving tham gia xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện và bàn giao, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong toàn bộ quá trình phát triển.

Tại The Grand Ho Tram Strip, VinaLiving cũng đã triển khai thành công giai đoạn 1 Ixora Ho Tram by Fusion và đang tiếp tục phát triển Maia Ho Tram by Fusion, dự kiến bàn giao trong năm 2027.

‎Dấu ấn VinaLiving tại The Grand Ho Tram Strip





Từ trải nghiệm nghỉ dưỡng đến không gian sống đô thị

Với VinaLiving, nghỉ dưỡng không đơn thuần là một phân khúc mà còn là tư duy kiến tạo trải nghiệm sống. Tư duy ấy tiếp tục được đưa vào các dự án nhà ở, nơi cảnh quan, tiện ích, sự riêng tư được kết nối đồng bộ và chuyển hóa thành chất lượng sống thường nhật.

Nine South Estates và The Garland là những dự án tiêu biểu cho mô hình khu dân cư compound tại TP.HCM. Mỗi dự án được phát triển trên nền tảng quy hoạch tổng thể hài hòa, tạo dựng những cộng đồng giàu sức sống.

‎Giữa Khu Nam TP.HCM, Nine South Estates kiến tạo không gian sống hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và thiên nhiên.





Với Salacia Villas, bài toán phát triển được đặt trong một bối cảnh mới của phía Đông TP.HCM, khi hạ tầng, kinh tế, dòng người… thúc đẩy chu kỳ phát triển mới. Dự án tọa lạc tại phường Tân Thành, giữa mạng lưới kết nối các tuyến cao tốc, khu công nghiệp, cảng biển và sân bay Long Thành, đón đầu nhu cầu nhà ở từ hệ sinh thái công nghiệp, logistics và dịch vụ.

‎Salacia Villas quy mô 7,2ha, gồm 333 sản phẩm





Được định vị như một "The Expert Living Hub" tại cửa ngõ phía Đông, Salacia Villas tích hợp hệ sinh thái hoàn chỉnh với tiện ích nội khu phong cách "resort-living" cùng chuỗi thương mại – dịch vụ đa dạng tại Trung tâm thương mại và Phố Thương cảng, đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc, kết nối và trải nghiệm.

Qua 16 năm phát triển, VinaLiving từng bước khẳng định dấu ấn bằng danh mục gần 20 dự án nghỉ dưỡng và nhà ở đậm bản sắc riêng. Trong ảnh là dự án Fusion Resort & Villas Da Nang

Trên nền tảng kinh nghiệm đã tích lũy, VinaLiving tiếp tục mở rộng hành trình tại những vùng đất giàu tiềm năng – từ các điểm nghỉ dưỡng ven biển đến những vùng đô thị đang chuyển mình quanh TP.HCM.

Dù ở phân khúc hay thị trường nào, thương hiệu vẫn nhất quán với định hướng phát triển có trách nhiệm, lấy chất lượng làm nền tảng và tầm nhìn dài hạn làm kim chỉ nam. Bởi với VinaLiving, giá trị không chỉ là những công trình được kiến tạo, mà còn ở chất lượng được duy trì, niềm tin được vun đắp, những cộng đồng được hình thành và phát triển bền vững theo thời gian.