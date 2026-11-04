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Hà Nội phân luồng xe máy quanh ga S9 đến tháng 5/2027

| | Bất động sản

Kể từ ngày 3/11, hàng loạt phương tiện lưu thông qua công trường ga ngầm S9 (tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội) sẽ được điều hướng sang lộ trình mới, đồng thời khu vực này chuẩn bị xén vỉa hè để mở rộng nút giao chống ùn tắc.

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, việc điều chỉnh luồng phương tiện (xe máy, xe đạp) qua khu vực nhà ga S9 trên đường Kim Mã sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 31/5/2027.

Quyết định này được đưa ra sau thời gian đánh giá thực tế áp lực giao thông tại các nút giao Kim Mã, Liễu Giai và những tuyến lân cận.

Từ ngày 3/11, phương tiện xe máy qua khu vực rào chắn thi công nhà ga S9 (đường Kim Mã) bắt đầu lưu thông theo lộ trình phân luồng mới.

Để tránh khu vực rào chắn, người tham gia giao thông cần chú ý các hướng di chuyển mới. Cụ thể, đối với phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng Văn Cao muốn vào trung tâm thành phố sẽ rẽ sang đường Liễu Giai (đoạn đối diện khách sạn Daewoo), sau đó đi vào đường Kim Mã nhỏ (đối diện tòa nhà Metropolis) để vòng ra trục Kim Mã.

Trong khi đó, phương tiện lưu thông trên đường Kim Mã theo hướng từ đền Voi Phục về Nguyễn Chí Thanh muốn vào trung tâm có thể linh hoạt chọn một trong hai lộ trình thay thế. Người dân có thể đi thẳng Kim Mã rẽ sang Liễu Giai để vào Kim Mã nhỏ, hoặc di chuyển qua Nguyễn Văn Ngọc tới Đào Tấn rồi mới rẽ vào Kim Mã nhỏ để quay trở lại trục Kim Mã chính.

Nhằm tăng diện tích chờ cho lượng xe dồn về nút giao Liễu Giai - Đào Tấn, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội khẩn trương lên phương án xén tối đa vỉa hè đường Đào Tấn, hoàn thành báo cáo trước ngày 11/11/2026. Chủ đầu tư cũng phải nhanh chóng bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn từ xa và cắm biển cấm dừng, đỗ xe trên toàn bộ các tuyến đường xung quanh công trường để đảm bảo năng lực thông hành.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ chốt trực phân luồng, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở quanh dự án.

Các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng gồm Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Phòng Kiểm tra và Phòng Giao thông cũng được giao phối hợp phân luồng, thường xuyên theo dõi tình hình thực tế, kịp thời phát hiện bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Theo Phùng Linh

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