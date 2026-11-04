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Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên chấm dứt hoạt động

| | Bất động sản

Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên sẽ chấm dứt tồn tại sau khi tiến hành sáp nhập với BĐS Trường Minh.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh (BĐS Trường Minh) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu công bố thông tin bất thường liên quan đến vấn đề sáp nhập doanh nghiệp.

Theo đó, ngày 31/10/2026, ĐHĐCĐ của BĐS Trường Minh đã ban hành Nghị quyết thông qua việc Trường Minh nhận sáp nhập Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên (Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên).

Sau khi sáp nhập, Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên chấm dứt tồn tại và Trường Minh giữ nguyên tên công ty.

Vốn điều lệ của BĐS Trường Minh sau sáp nhập ở mức hơn 3.738 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được hưởng toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Đầu tư và Phát triền Đô thị mới Hưng Yên, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên.

Đầu tư và Phát triển Đô thị mới Hưng Yên chấm dứt hoạt động - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Dream City Hưng Yên. Ảnh: CĐT

Về BĐS Trường Minh, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2022, trụ sở chính tại Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City tại Hưng Yên (tên thương mại của dự án: Vinhomes Ocean Park 2). Vốn điều lệ ban đầu là hơn 3.501 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Vinhomes nắm tới 99,9% vốn BĐS Trường Minh; 0,1% còn lại thuộc về bà Nguyễn Thủy Hà. Người đại diện pháp luật là bà Vũ Thái Ninh- Tổng Giám đốc.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến ngày 18/9/2026, vốn điều lệ của BĐS Trường Minh ở mức hơn 3.738 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Hưng Yên 98%; Dương Đình Lộc 2%. Ông Ngô Văn Kiên (SN 1996) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. BĐS Trường Minh còn có một Người đại diện pháp luật khác là bà Hoàng Thị Hương (SN 1987)-Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của BĐS Trường Minh ở mức hơn 3.632 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn 3.738 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối kỳ báo cáo âm hơn 106 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở mức gần 36 tỷ đồng.

Bán niên 2026, BĐS Trường Minh lỗ ròng gần 108 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi hơn 37 tỷ đồng nửa đầu năm 2025.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh từ hơn 9.110 tỷ đồng lên gần 26.775 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là vì nợ phải trả khác tăng từ gần 8.459 tỷ đồng lên 16.775 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp cũng phát sinh nợ vay từ phát hành trái phiếu 10.000 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản này.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính của BĐS Trường Minh là doanh nghiệp đã "sạch" nợ ngân hàng, không còn dư nợ gần 652 tỷ đồng nửa đầu năm 2025.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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