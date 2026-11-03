Kỷ lục thay đổi chuẩn sống của người Việt: Vingroup làm sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất hành tinh, Sun Group dựng cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, BRG xây thành phố trung hòa carbon đầu tiên khu vực

Đó từng là chuyện của Dubai, Singapore hay các đô thị châu Âu. Nhưng chỉ trong hơn một thập kỷ gần đây, thị trường bất động sản Việt Nam đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ông lớn Vingroup, Sun Group, Masterise Homes, Sunshine Group, BRG Group và ROX… những doanh nghiệp không chỉ xây nhà mà đang kiến tạo cả một chuẩn sống mới cho người Việt.

Vinhomes là cái tên dẫn đầu cuộc đua về quy mô và tham vọng. Vinhomes Ocean Park từng gây chấn động với mô hình biển hồ nước mặn nhân tạo ngay giữa lòng Hà Nội. Tiếp nối là loạt đại dự án chưa từng có tiền lệ.

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (quy mô gần 2.870 ha, vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD) được ví như “kỳ quan mới của Việt Nam”. Điểm nhấn là Paradise Lagoon – biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới 443 ha; tháp biểu tượng 108 tầng dự kiến Top 10 thế giới; nhà hát Sóng Xanh với sức chứa 5.000 chỗ, VinWonders rộng hơn 120 ha, hai sân golf chuẩn quốc tế và hơn 120 km đường bờ biển. Đây không còn là dự án nghỉ dưỡng đơn thuần mà là siêu đô thị ESG++ tích hợp sống – làm việc – giải trí – du lịch.

Chưa hết, Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội (quy mô hơn 9.000 ha) có sân vận động Vinfast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi – dự kiến trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Còn Hạ Long Xanh (hơn 4.100 ha, vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD) hướng tới trở thành trung tâm đô thị – du lịch quốc tế gắn với di sản vịnh Hạ Long. Những dự án này đang biến “chuẩn sống biển hồ”, “chuẩn sống thể thao đỉnh cao” thành hiện thực ngay tại Việt Nam.





Nếu Vingroup tạo ra các đại đô thị trên đất liền và lấn biển, Sun Group lại viết lại câu chuyện của Phú Quốc. Từ một hòn đảo còn thưa thớt, Sun Group đã kiến tạo hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí hoàn chỉnh: cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới vượt biển, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, thị trấn Địa Trung Hải (Sunset Town) với Cầu Hôn và show diễn đẳng cấp, cùng hàng loạt resort 5 sao.

Hiện tại, tập đoàn đang triển khai “thành phố khách sạn” tại Bãi Đất Đỏ với khoảng 7.000 phòng thuộc nhiều thương hiệu quốc tế hàng đầu (Accor, Hilton, Marriott…), đồng thời mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc. Những công trình này không chỉ phục vụ du lịch mà còn nâng tầm hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống của cả đảo, biến Phú Quốc thành điểm đến quốc tế thực thụ, sẵn sàng đón APEC và các sự kiện lớn.

17 tòa khách sạn tại Ruby Beach được vận hành bởi Grand Hyatt, Le Méridien và The Luxury Collection, Gallery và SO/, Hilton và Conrad.

Trên đất liền, Sun Urban City tại Phủ Lý (Ninh Bình) quy mô khoảng 420 ha được phát triển theo cùng triết lý. Dự án sở hữu đại lộ lễ hội dài 1,5 km, công viên thể thao 22 ha cùng hệ thống công viên và dịch vụ được quy hoạch theo hướng điểm đến. Cách tiếp cận này đặt trải nghiệm vui chơi, giải trí và hoạt động cộng đồng vào vị trí trung tâm của đô thị, biến tiện ích từ yếu tố phụ trợ thành chức năng định danh.

Nếu các hạng mục tiếp tục được triển khai đúng quy hoạch, Sun Group không chỉ nâng chuẩn sống cho cư dân mà còn tạo ra những không gian có khả năng “kéo” giá trị của cả khu vực xung quanh – điều ít chủ đầu tư nào làm được ở quy mô này.

Masterise Homes là cái tên dẫn đầu cuộc đua về chuẩn sống hàng hiệu và trải nghiệm đô thị quốc tế. Thay vì cạnh tranh bằng quy mô đất đai hay tiện ích nội khu thông thường, Masterise chọn con đường “branded living” – hợp tác với các thương hiệu khách sạn và dịch vụ hàng đầu thế giới để đưa chuẩn sống global vào ngay trung tâm các đô thị lớn của Việt Nam.

Tại TP.HCM, Grand Marina Saigon (Ba Son) được phát triển với các khu căn hộ mang thương hiệu Marriott và JW Marriott, mang đến mô hình căn hộ hàng hiệu ven sông cùng dịch vụ vận hành chuẩn quốc tế. Tháng 5/2026, Masterise tiếp tục giới thiệu One Central Saigon với khách sạn The Ritz-Carlton Saigon, khu căn hộ hàng hiệu và văn phòng hạng A+ – tạo nên tổ hợp sống – làm việc – lưu trú đẳng cấp ngay tại trung tâm thành phố.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khách sạn The Ritz-Carlton và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton cùng hiện diện trong một tổ hợp.

The Global City (Thủ Đức, hơn 117 ha) là minh chứng rõ nét cho chiến lược đô thị quốc tế của tập đoàn. Dự án sở hữu trung tâm thương mại quy mô lớn, kênh đào nhạc nước Vịnh Tình Yêu được giới thiệu là lớn nhất Đông Nam Á, City Park rộng lớn cùng hệ thống trường học – y tế – thương mại đồng bộ. Toàn bộ không gian được quy hoạch theo hướng tạo ra trải nghiệm sống “global” ngay tại Việt Nam, nơi cư dân không cần ra nước ngoài vẫn tiếp cận được chuẩn dịch vụ, tiện ích và không gian công cộng đạt chuẩn quốc tế.

Tại Hà Nội, Masterise tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm gắn với thương hiệu The Ritz-Carlton, khẳng định tham vọng phủ sóng chuẩn sống hàng hiệu trên cả hai đầu đất nước.

Nếu Vingroup dẫn dắt bằng quy mô đại đô thị và công trình kỷ lục, thì Masterise đang định hình một chuẩn sống khác: sang trọng, quốc tế hóa và được vận hành bởi những thương hiệu danh tiếng nhất thế giới. Masterise không chỉ bán nhà, tập đoàn đang bán trải nghiệm sống global ngay giữa lòng các đô thị lớn của Việt Nam.

Sunshine Group dẫn dắt phân khúc cao cấp tại Ciputra với Noble Palace, Noble Crystal… – nơi tiện ích 5 sao và smart living trở thành chuẩn mực. Đồng thời, tập đoàn tiên phong tại các siêu đô thị đa mục tiêu quy mô hàng trăm hecta như Bắc Thăng Long Urban City, mở rộng từ nhà ở xã hội đến đô thị công nghệ, kiến tạo chuẩn sống toàn diện cho mọi tầng lớp.

BRG Group, hợp tác chiến lược cùng Sumitomo, đang hiện thực hóa North Hanoi Smart City – siêu đô thị thông minh carbon-neutral rộng gần 272 ha, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD. Với tháp tài chính 108 tầng dự kiến cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á, cùng hệ sinh thái CityOS tích hợp năng lượng – giao thông – quản trị – đời sống, BRG không chỉ xây đô thị mà đang thiết lập mô hình sống thông minh thế hệ mới.

Siêu tháp tài chính 108 tầng với điểm nhấn trên đỉnh có quả cầu mô phỏng chu kỳ mặt trăng thay đổi theo từng giờ. (Ảnh: CĐT)

ROX Group đi theo triết lý “thuận ích”, tiên phong mô hình all-in-one từ Goldmark City đến các đô thị đồng bộ trên nhiều địa phương. Tập đoàn không dừng lại ở việc nâng chuẩn sống tại các thành phố lớn, mà chủ động mang tiện ích hiện đại về đô thị vệ tinh và vùng đang đô thị hóa – thu hẹp khoảng cách chất lượng sống giữa trung tâm và địa phương, định hình chuẩn sống thông minh đồng đều trên toàn quốc.

Có thể nói, những tiện ích “nhất thế giới” và “nhất châu Á” mà các ông lớn tạo ra không còn là chuyện để khoe. Chúng đang thực sự thay đổi chuẩn mực sống của người Việt: từ việc có thể tận hưởng biển hồ, sân vận động, công viên quy mô lớn ngay trong khu đô thị; đến việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại, giải trí chuẩn quốc tế mà không cần ra nước ngoài; và quan trọng hơn là hình thành cộng đồng sống văn minh, tiện nghi, gắn kết với thiên nhiên và công nghệ.

Vingroup, Sun Group, Masterise, Sunshine, BRG và ROX… đang chạy đua với nhau, nhưng đích đến chung là một Việt Nam đô thị hóa chất lượng cao hơn. Khi những công trình từng chỉ xuất hiện trong tưởng tượng đã trở thành hiện thực ngay trên đất Việt, chuẩn sống của người Việt cũng được nâng lên một tầm mới, không còn là “theo kịp” mà đang dần “dẫn dắt” trong khu vực. Đó chính là đóng góp sâu sắc nhất của các ông lớn bất động sản trong hành trình phát triển đất nước.